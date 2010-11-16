به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، محمد علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک ایران شب گذشته را مهمان شیخ احمد آل صبا رئیس شورای المپیک آسیا بود و در مورد موارد متعددی با وی گفتگو کرد.

یکی از مواردی که در این نشست از سوی محمد علی آبادی مطرح شد، استفاده از نام جعلی خلیج ع ر ب ی در مراسم افتتاحیه شانزدهمین دوره بازیها بود که با اعتراض مسئولان ورزش ایران هماهنگ شد.

شیخ حمد آل صبا نیز در این نشست به مسئولان برگزاری بازیها دستور داد این موضوع را پیگیری کنند. وی تاکید کرد که ورزش جای مسائل سیاسی نیست و مسئولان برگزاری بازیها باید به طور جدی این موضوع را رسیدگی کنند.