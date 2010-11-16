استراتژی فعلی دولت در هدفمندی یارانه ها منطقی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمدحسین فرهنگی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: باید توجه داشت که اطلاع رسانی زودهنگام درباره قیمتها آثار نامطلوبی در جامعه خواهد داشت که دلیل اصلی عدم اطلاع رسانی، جلوگیری از همین پیامدهاست.
وی افزود: در گذشته همواره این تجربه تلخ وجود داشته که اطلاع رسانی های زودهنگام و بی موقع درخصوص اجرای برخی قوانین، آثار زیانباری در سطح جامعه به وجود آورده است.
نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس یادآور شد: آثار روانی این گونه اطلاع رسانی ها نتایج بسیار منفی درسطح کشور دارد که تورم تصنعی از آن جمله است.
فرهنگی گفت: دولت تصمیم گرفته برای آرام نگاه داشتن فضای جامعه و جلوگیری از ایجاد تنش تا پیش از آزادسازی قیمتها در راستای اجرای هدفمند کردن یارانهها، میزان افزایش قیمت کالاها و حاملهای انرژی را اعلام نکند.
این عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه تاکنون تصمیم دقیقی از سوی دولت درباره میزان افزایش قیمت حاملهای انرژی اتخاذ نشده، افزود: در تفاهمی که بین مجلس و دولت صورت گرفته، مقرر شده است دولت این اختیار را برای تعیین زمان آغاز اجرای قانون یارانهها داشته باشد.
