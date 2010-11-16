واحدهای قدیمی تولید پلی استایرن پتروشیمی تبریز تعطیل شد

عظیم عبدل نژاد ممقانی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: ظرفیت تولید واحدهای قدیمی تولید پلی استایرن مجتمع پتروشیمی تبریز 76هزار تن است که بعد از تعمیرات اساسی به چرخه تولید بازخواهند گشت.

وی با بیان اینکه مجتمع پتروشیمی تبریز سالانه 135 هزار تن پلی‌استایرن تولید می‌کند، گفت: با وجود تعطیلی واحدهای قدیمی، واحد جدیدالتاسیس پلی‌استایرن مقاوم پتروشیمی تبریز هم اکنون با ظرفیت تولید 54 هزار تن در سال فعالیت می کند.

واحد پلی استایرن مقاوم، افتتاح رسمی می شود

وی با بیان اینکه تولید این واحد از مرداد امسال آغاز شده،‌ اضافه کرد: برای افتتاح رسمی واحد پلی استایرن مقاوم پتروشیمی تبریز که بالغ بر 45 میلیون دلار سرمایه گذاری شده است، وزیران نفت و صنایع حضور خواهند داشت.

عبدل نژاد ممقانی گفت: با راه اندازی و آغاز تولید تجاری واحد پلی‌استایرن مقاوم پتروشیمی تبریز بخش زیادی از نیاز صنایع پائین‌دستی کشور به پلی‌استایرن مقاوم رفع شده است اما همچنان نیاز به واردات این محصول احساس می شود.

وی خاطرنشان کرد: رعایت استانداردهای روز دنیا و افزایش کیفیت محصول تولیدی مجتمع پتروشیمی تبریز از جمله موارد شاخص واحد پلی‌استایرن مقاوم این مجتمع است ضمن اینکه مهندسی پایه و مهندسی تفصیلی این واحد نیز به همت مهندسان داخلی انجام شده است.

به گفته مدیرعامل مجتمع پتروشیمی تبریز، این محصول هم اکنون به یکی از پرچالش‌ترین محصولات مورد نیاز صنایع پایین‌دستی کشور تبدیل شده و به دلیل کمبود تولید داخلی آن، با قیمت‌های بالا در بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرد.

پلی‌استایرن یکی از محصولات استراتژیک و پرکاربرد صنعت پتروشیمی است که از آن در تولید ظروف یکبار مصرف، صنایع بسته‌بندی مواد غذایی، لوازم خانگی، وسایل بهداشتی، آزمایشگاهی و لوازم التحریر استفاده می‌شود.

پتروشیمی تبریز سالانه 750 هزار تن انواع موادشیمیایی و پلیمری تولید و به بیش از 38 کشور جهان صادر می‌کند.

فعالیت‌های طراحی و مهندسی این مجتمع با هدف توسعه آذربایجان شرقی از نیمه دوم سال ۱۳۶۸ آغاز و نخستین عملیات نصب واحدهای آن در سال ۷۱ انجام شد، بهره‌برداری از این مجتمع در دی ۷۵ آغاز و در فروردین ۷۷ تکمیل شد.