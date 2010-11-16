سرانه مطالعه دانش آموزان آذربایجان غربی به دو دقیقه رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ناصر رزاقی صبح سه شنبه در مراسمی به مناسبت بزرگداشت هفته کتاب که در مدرسه راهنمایی شهید امینی برگزار شد افزود: در سالجاری تلاش می شود با تجهیز کتابخانه ها و اجرای طرح های مختلف فرهنگی این رقم بهبود یابد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت کتابخانه های مدارس استان اظهارداشت: در حال حاضر 650 کتابخانه مستقل در مدارس آذربایجان غربی با یک میلیون و 600 هزار جلد کتاب وجود دارد.

بیش از 31 هزار جلد به مجموع کتابخانه مدارس استان افزوده می شود

رزاقی در ادامه از افزوده شدن 31 هزار و 644 جلد کتاب به مجموع کتابهای مدارس استان تاپان سالجاری خبرداد و بیان داشت: با افزوده شدن این تعداد کتاب سرانه تعداد کتاب به هر دانش آموز در استان به 3.5 جلد افزایش می یابد.

رئیس اداره امور تربیتی آموزش و پرورش آذربایجان غربی در ادامه از اجرای طرح کتابخانه های کلاسی در مدارس ابتدایی استان خبرداد و گفت: این طرح در مدارس مقطع چهار و پنجم ابتدایی طی سالجاری اجرا می شود که طی آن کتاب های مورد نیاز دانش آموزان در قالب کتابخانه کوچک کمدی در داخل کلاس درس دایر می شود.

رزاقی همچنین با اشاره به اجرای طرح پایلوت پالایش کتاب در مدارس استان گفت: این طرح برای اولین بار توسط آذربایجان غربی و در 200 مدرسه اجرا شد.

در این مراسم معاون هماهنگ کننده آموزش و پرورش آذربایجان غربی و مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو ارومیه در خصوص اهمیت و جایگاه کتاب و کتابخوانی بخصوص در بین دانش آموزان سخنرانی کردند.

بیش از 582 هزار دانش آموز در بیش از پنج هزار کلاس درس در آذربایجان غربی مشغول تحصیل هستند.