اعتبار آمریکا رو به زوال است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "فیدل کاسترو" در مقاله ای که روز دوشنبه منتشر شد، اظهار داشت: آمریکا تلاش کرده تا اقدامات دیپلماتیک خود را بر دیگر کشورها تحمیل کند، اما اعتبار این کشور رو به زوال است.

وی در این گزارش نوشت: این اقدامات لزوما به نفع دیگر کشورها نیست و تنها در راستای اهداف واشنگتن است.

کاسترو همچنین از "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا به دلیل حمایت از عضویت هند در شورای امنیت در جریان سفر اخیرش به کشورهای آسیایی انتقاد کرد.

رهبر انقلاب کوبا همچنین اخیرا در مقاله ای که در وب سایت CubaDebate منتشر شد، خطاب به رئیس جمهوری آمریکا بر حفظ صلح جهانی و دوری جستن از وقوع یک جنگ هسته ای تاکید کرد.

وی به اوباما گفت: شما باید بدانید که قدرت واقعی برقراری صلح جهانی در دستان شما هست. جهانیان می تواند از هرگونه سلاح هسته ای و همچنین جنگ افزارهای غیراتمی رها شوند و بدترین گزینه ممکن وقوع جنگ هسته ای است که باید از آن اجتناب کنید.