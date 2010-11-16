مدودف در نشست خزر در باکو شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، بنابر تائید کرملین دیمیتری مدودف روز 18 نوامبر (27 آبان) در سومین اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر در "باکو" شرکت می کند.

سران روسیه، جمهوری آذربایجان، ایران، قزاقستان و ترکمنستان، 5 کشور حاشیه خزر در این اجلاس شرکت خواهند کرد.



گفتنی است که تا سال 1991 ( 1380 ) دریای خزر در مرز میان دو کشور شوروی و ایران قرار داشت. بعد از فروپاشی شوروی سابق در حاشیه دریای خزر چهار کشور مستقل (روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) به جای شوروی تشکیل شدند و به همین خاطر مسئله رژیم جدید حقوقی این دریا مطرح شد.