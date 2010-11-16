رودکی به مدال نقره دست یافت/ کاروان ایران همچنان در انتظار مدال طلا ماند

به گزارش خبرنگار مهر، جودوکار سنگین وزن تیم ملی کشورمان که روز شنبه در وزن 100+ کیلوگرم به مدال برنز دست یافته بود در روز پایانی هم با چهار پیروزی و یک شکست به مدال نقره دست یافت تا تنها مدال آور ایران در رشته جودو باشد.

وی صبح امروز سه شنبه با برتری مقابل "راشد زیدان" از عربستان ، "کاربانوف" از ازبکستان و "وانگ هو" دارنده مدال نقره جوانان جهان در سال 2010 از کشور میزبان راهی دیدار نهایی شد. رودکی که می توانست اولین مدال طلا را نصیب کاروان ورزشی ایران کند در فینال مغلوب "تاکاشی کازاهیکو" از ژاپن شد و به مدال نقره دست یافت.

تیم ملی جودو که با ترکیبی کامل راهی شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی گوانگجو شده بود تنها موفق به کسب دو مدال نقره و برنز توسط محمدرضا رودکی شد. سایر جودوکاران ایران به مدالی دست پیدا نکردند.