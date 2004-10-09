ايراد شوراي نگهبان به لايحه برنامه چهارم بدعت نبوده است// برگزاري انتخابات مياندوره اي مجلس منوط به تعيين تكليف انتخابات بابلسر و فريدونكنار است//صاحب نظران در خصوص شيوه احراز شرايط رياست جمهوري در اصل 115 اظهار نظر كنند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" سخنگوي شوراي نگهبان در نخستين نشست مطبوعاتي پس از انتخاب به عنوان سخنگوي اين شورا، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي در خصوص انتخابات رياست جمهوري افزود: اكنون كه تا زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري در سال آينده فرصت باقي است، شوراي نگهبان مشاركت عالمانه صاحب نظران و كارشناسان حقوقي و سياسي را براي هدايت مسير انتخابات به دور از جنجال و چالش هاي بي حاصل مي پذيرد.



غلامحسين الهام با اعلام اينكه از بيست و ششم تير ماه دوره پنجم فعاليت شوراي نگهبان آغاز شده است، گفت: در دور جديد آيت الله جنتي دبير اين شورا، عباسعلي كدخدايي قائم مقام دبير و اينجانب به عنوان سخنگو به مدت يك سال انتخاب شده ايم.



وي از رسانه ها خواست در انعكاس اخبار شوراي نگهبان مسايل فني و حقوقي را در نظر بگيرند تا عبارات دچار تغيير و تحريف نشود.



سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي مبني بر ايراد شوراي نگهبان به جز 26 بند "ه" ماده 215 لايحه برنامه چهارم توسعه هرگونه بدعت شورا در اين موضوع را رد كرد و گفت: حذف يك مصوبه خود يك مصوبه است، زيرا براي آن راي گيري شده و شوراي نگهبان پس از بررسي لايحه برنامه چهارم با سياست هاي كلي نظام متوجه شد حذف اين جزء اشكال قانون اساسي دارد و لذا اين موضوع را با ديگر ايرادات به مجلس ششم برگشت داد و پس از رفت و برگشت برنامه از مجمع به مجلس هفتم اين موضوع در اين مجلس نيز مورد غفلت قرار گرفت.



الهام افزود: اينگونه موارد مسبوق به سابقه است و جايي كه مجلس سكوت مي كند و اين سكوت به مغايرت با شرع يا قانون اساسي مي انجامد مي تواند مورد ايراد قرار گيرد.



وي تاكيد كرد: با تشكيل مجلس هفتم لايحه برنامه چهارم از دستور كار مجلس خارج نشد و لذا بايد اين مجلس ايرادات شوراي نگهبان به لايحه برنامه مصوب مجلس ششم را مرتفع مي كرد.



سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه از نظر اين شورا اين موضوع معضلي تلقي نمي شد كه به مجمع ارجاع شود اما مصوبه مجمع را در اين باره مي پذيرد، افزود: اميدواريم با ارايه لايحه جداگانه از سوي دولت اين ايراد به زودي برطرف شود.



الهام با اشاره به مصوبات شوراي نگهبان در جلسات اخير گفت: در جلسات متعددي طرح الزام دولت به استخدام 40 هزار معلم حق التدريس مصوبه مجلس را مورد بررسي قرار داد ودرخصوص بار مالي اين طرح اظهارنظر دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزي را نيز جويا شد و پس از استماع نظرات وزارت آموزش و پرورش شاهد آمار و ارقام مختلفي در اين باره بوديم و لذا قرار شد يك بار ديگر از دولت رسما درباره بار مالي اين طرح استعلام شود و به همين خاطر درخواست مهلت ده روزه ديگري را از مجلس مطرح كرديم و اميدواريم ظرف هفته آينده در اين باره اعلام نظر نهايي كنيم.

وي ايراد ديگر اين طرح را وجود بندي مبني بر نظارت دو نفر از اعضاي كميسيون اجتماعي و آموزش و تحقيقات مجلس بر حسن اجراي اين قانون عنوان كرد و گفت: اين امر تعبير جديدي است كه به اعتقاد شوراي نگهبان موجب اختلاط وظايف مجلس و قوه قضاييه مي شود و لذا اين ايراد بر اين طرح وارد نيست.

از الهام در خصوص تعيين تاريخ نهايي برگزاري انتخابات ميان دوره اي مجلس سوال شد، وي گفت: مطابق تبصره 2 ماده 8 قانون انتخابات بايد انتخابات مياندوره اي در حوزه هايي كه فعلا نماينده ندارند به مدت 7 ماه پس از تاييد صحت انتخابات مجلس به طور همزمان برگزار شود و از آنجا كه حوزه انتخابيه فريدونكار و بابلسر هنوز بلاتكليف است، لذا شوراي نگهبان با برگزاري انتخابات ميان دوره اي در تاريخ شانزدهم بهمن ماه كه از سوي وزارت كشور به اين شورا پيشنهاد شده است، مخالف است.



وي برگزاري انتخابات مياندوره اي مجلس هفتم را منوط به تعيين تكليف قانوني اين معضل از سوي مجلس و دولت دانست و گفت: تفسير قوانين عادي و يا الحاق ماده اي به قانون انتخابات در حيطه وظايف مجلس است و بايد براي اين امر در قالب طرح يا لايحه اي اقدام شود.



سخنگوي شوراي نگهبان اظهارنظر وزارت كشور مبني بر مشابهت انصراف نجف نژاد منتخب بابلسر با اكبر هاشمي رفسنجاني در انتخابات مجلس ششم را رد كرد و گفت: نجف نژاد سه روز پس از انصراف دوباره انصراف خود را پس گرفت در حالي كه هاشمي رفسنجاني اين اقدام را انجام نداد و از طرفي براي هاشمي رفسنجاني اعتبارنامه صادر شد اما تا كنون هيچ اعتبارنامه اي براي نجف نژاد از سوي وزارت كشور صادر نشده است.



وي با اعلام اينكه نجف نژاد شكايتي را در اين باره در كميسيون اصل 90 مجلس مطرح كرده است، افزود: از نگاه شوراي نگهبان انتخابات بابلسر و فريدونكنار مورد تاييد است ولي تعيين تكليف انصراف يا استعفا با مجلس است.



از الهام درباره اصلاح قانون انتخابات مجلس سوال شد، وي در اين خصوص گفت: شوراي نگهبان آمادگي دارد هرگونه اصلاح اين قانون توسط مجلس و يا دولت را بررسي كند.





