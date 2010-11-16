نهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج در تبریز برگزار می شود

امیر نصیر بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز اظهار داشت: جشنواره در دو بخش صحنه ای و تولید متون نمایشی برگزار می شود که پس از رقابت های گروههای شرکت کننده در جشنواره در بخش صحنه ای گروه منتخب و پخش تولید متون نمایش، نمایشنامه های منتخب در اختتامیه جشنواره معرفی خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه این جشنواره با هدف حمایت از تولید نمایشنامه، ایجاد انگیزه و تشویق هنرمندان بسیجی برگزار می شود، افزود: سازمان بسیج هنرمندان به منظور ارتقای ارزش های فرهنگی و حضور موثر بسیجیان در عرصه هنر متعهد و تاثیر گذار، تئاتر نهمین جشنواره سراسری بسیج را با هدف شناخت و معرفی بسیجیان هنرمند و دستیابی به جنبه ها و تکنیک های نو هنری و باز کردن دریچه های تازه در رویکرد هنر نمایش به موضوعات اخلاقی، فرهنگی و سیاسی برگزار می کند.

بیگی ادامه داد: از برنامه های جنبی جشنواره می توان به برگزاری کارگاههای آموزشی و بازدید های فرهنگی هنری و نشست با مسئولین مختلف استان اشاره کرد.

مراسم اختتامیه این جشنواره با حضور مسئولین کشوری و لشگری در تاریخ دهم آذر در محل مجتمع سینمایی 22 بهمن تبریز برگزار خواهد شد.