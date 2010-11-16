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۲۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۴۰

نهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج در تبریز برگزار می شود

نهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج در تبریز برگزار می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: مسئول سازمان بسیج هنرمندان سپاه عاشورا از برگزاری نهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج با حضور گروههای مختلف کشور به میزبانی تبریز خبر داد.

امیر نصیر بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز اظهار داشت: جشنواره در دو بخش صحنه ای و تولید متون نمایشی برگزار می شود که پس از رقابت های گروههای شرکت کننده در جشنواره در بخش صحنه ای گروه منتخب و پخش تولید متون نمایش، نمایشنامه های منتخب در اختتامیه جشنواره معرفی خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه این جشنواره با هدف حمایت از تولید نمایشنامه، ایجاد انگیزه و تشویق هنرمندان بسیجی برگزار می شود، افزود: سازمان بسیج هنرمندان به منظور ارتقای ارزش های فرهنگی و حضور موثر بسیجیان در عرصه هنر متعهد و تاثیر گذار، تئاتر نهمین جشنواره سراسری بسیج را با هدف شناخت و معرفی بسیجیان هنرمند و دستیابی به جنبه ها و تکنیک های نو هنری و باز کردن دریچه های تازه در رویکرد هنر نمایش به موضوعات اخلاقی، فرهنگی و سیاسی برگزار می کند.

بیگی ادامه داد: از برنامه های جنبی جشنواره می توان به برگزاری کارگاههای آموزشی و بازدید های فرهنگی هنری و نشست با مسئولین مختلف استان اشاره کرد.

مراسم اختتامیه این جشنواره با حضور مسئولین کشوری و لشگری در تاریخ دهم آذر در محل مجتمع سینمایی 22 بهمن تبریز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1193001

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