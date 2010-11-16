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۲۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۳۹

در آذربایجان غربی؛

روزانه 1500 نفر با سامانه "سامد" ارتباط برقرار می کنند

روزانه 1500 نفر با سامانه "سامد" ارتباط برقرار می کنند

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر دفتر ارزیابی عملکرد بازرسی و پاسخگویی به شکایات استانداری آذربایجان غربی گفت: روزانه به طور متوسط بین 700 الی 1500 تماس از طرف مردم استان با سامانه 'سامد' تلفن 111 برقرار و پاسخگویی لازم به عمل می آید.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، نادر سلامت صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: همچنین 235 هزار و 374 نامه مربوط به سفر سوم رئیس جمهوری به این استان در سامانه "سامد" ثبت شده است. 

وی با بیان اینکه این تعداد نامه به ادارات مختلف استان نیز ارجاع شده است اظهارداشت: حدود 79 هزار نامه که درخواست مساعدت داشتند توسط فرمانداری های استان بررسی و در خصوص وضعیت معیشتی متقاضیان تحقیق و نتایج آن مشخص شده است.

سلامت خاطرنشان کرد: بیش از 20 هزار فقره نامه پستی مردم به ریئس جمهوری پس از سفر نیز برحسب موضوع درخواست به ادارات ذیربط ارجاع شده است.

آذربایجان غربی اوایل سالجاری میزبان رئیس جمهور و هئیت دولت در قالب دور سوم سفرهای استانی بود.
 

کد مطلب 1193003

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