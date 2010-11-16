هفت جراحی قلب باز روی زائران انجام شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب نیوز، محمد خوشایم معاون وزیر بهداشت عربستان گفت: انجام عملهای جراحی قلب باز با هدف نجات زندگی زائران صورت گرفته چرا که زندگی هر زائری حائز اهمیت است و یکی از اولویتهای اصلی ما کاهش میزان مرگ و میر میان زائران است. از این رو هرگز برای انجام هرگونه جراحی قلب برای زائران تعلل نمی‌کنیم.

خوشایم اشاره کرد که وزارت بهداشت دو بیمارستان را در شهر مکه به انجام عملهای بزرگ مورد نیاز زائران اختصاص داده است. نخستین بیمارستان بیمارستان نور و بیمارستان دیگر شهر پزشکی عبدالله است که سال گذشته افتتاح شد.

وی یادآور شد: علاوه به هفت عمل قلب بازی که تاکنون روی زائران انجام شده 186 کاتتریسم قلبی روی زائرانی انجام شده که حمله قلبی داشته‌اند تا ضرورت انجام عمل قلب مشخص شود.

این مقام سعودی گفت: تعداد تختهای مراقبتهای ویژه امسال نشان‌دهنده اهمیتی است که برای این گونه موارد قائل شده‌ایم. از این رو هر زائری در شرایط اضطراری می‌تواند از بیشترین میزان مراقبتها برخوردار شود.

خوشایم اضافه کرد: وزیر بهداشت با هدف توجه به سلامت زائران کنترل و مراقبتهای خود را هر لحظه پیگیری می‌کند و با ارتباط مستمر با سازمان بهداشت جهانی آخرین اطلاعات را درباره میکرو اورگانیسمها، ویروسها و باکتریهای شناخته شده در نمونه‌های گرفته شده از زائران به مراکز کنترل بیماری در آتلانتا و سازمان بهداشت جهانی ارسال می‌کند.