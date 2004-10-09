روسيه نبايد تحت فشار آمريكا در ساخت نيروگاه اتمي بوشهر تعلل كند

سرويس سياسي خبرگزاري "مهر" - با توجه به همكاري ايران و روسيه در ساخت نيروگاه اتمي بوشهر و جنگ رواني گسترده آمريكا و متحدانش در خدشه دار كردن روابط دو كشور و منزوي كردن ايران در فعاليت هاي هسته اي و با توجه به اين موضوع كه چندي پيش برخي رسانه هاي غربى به نقل از يك منبع روسي از تعويق كار در نيروگاه بوشهر خبر داده بودند، مي توان سفر وزير امور خارجه روسيه و مذاكرات اين كشور با ايران را بسيار مهم و قابل توجه ارزيابي كرد .

در همين راستا برخي كارشناسان و نمايندگان مجلس در گفتگو با سرويس سياسي خبرگزاري "مهر" نظرات و ديدگاه هاي خود را در مورد سفراين هفته وزير امور خارجه روسيه به ايران ، بيان كرده اند .

علاء الدين بروجردي ، رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس : تجربه نشان داده است كه روسيه علي رغم فشار گسترده آمريكا، همواره بر آينده روشن همكاري هاي جمهوري اسلامي ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي و ادامه همكاري هاي هسته اي خود با ايران تاكيد داشته و اين سياست مسكو اصولي و قابل تحسين است .

رئيس كميسيون امنيت ملي با اشاره به همكاري هاي شفاف ايران و آژانس انرژي اتمي ازجمله امضاي پروتكل الحاقي و ارائه اظهار نامه و اجازه بازرسي ها براي جلب اعتماد جهاني نسبت به صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي ايران گفت : اميد واريم كه روسيه با توجه به اين واقعيت ها همچنان بر مواضع اصولي خود پا برجا باشد .

الهام امين زاده عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس : با توجه به جايگاه روسيه به لحاظ توانمندي در رابطه با مسائل صنعتي و فني، اين كشور از مهمترين شركاي مبادلات اقتصادي و صنعتي ايران است و اين مسئله در سال هاي اخير روند رو به رشدي داشته است .

وي با بيان اين مطلب كه باتوجه به طرح مجلس مبني بر الزام دولت به استفاده از فناوري صلح آميزهسته اي، نيروگاه بوشهر از حساسيت خاصي برخوردار است، افزود: روسيه با وجود لابي هايي كه براي منحرف كردن اين كشور از همكاري هسته اي با ايران وجود داشته، كم و بيش خوب عمل كرده و ايران هم مايل است كه اين همكاري بهتر شود وبراي اينكه استفاده از فناوري هسته اي صلح آميزدر راستاي توسعه كشور به نتيجه برسد بايد اين همكاري ها وسيعتر شده و سرعت بيشتري به خود بگيرد .

حشمت الله فلاحت پيشه عضو ديگر كميسيون امنيت ملي مجلس : موضع روسيه درباره فعاليت هاي هسته اي ايران سياسي و دوپهلو است . روس ها با 24 كشور جهان قرار داد هسته اي دارند و اگر در قبال موضوع هسته اي ايران وارد بازي سياسي شوند با نقش بدي كه از خود در اذهان ساير طرف هاي قرارداد هاي خود مي آفرينند در رقابت با ساير كشورهاي باشگاه هسته اي بازنده خواهند شد .

فلاحت پيشه افزود: روسها بيش از هركشور ديگر مطلعند كه فعاليت هسته اي ايران صلح آميز است ولي آنطور كه بايد وشايد به زبان نمي آورند و مواضع شان سياسي و دوپهلوست .

وي با بيان اين كه پيشرفت هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران نشان مي دهد كه ايران در چرخه سوخت هسته اي از استخراج از معدن تا غني سازي اورانيوم به سطحي دست يافته است كه مي تواند ازروسيه دراين خصوص اعلام بي نيازي كند، تصريح كرد: اگر مسكو بخواهد بيش ازحد براي ارسال سوخت به ايران وارد بازي سياسي شود، جمهوري اسلامي در قالب اصل خودكفايي به نتايج مورد نياز دست پيدا خواهد كرد .

اين عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با اشاره به سفر اين هفته وزير امور خارجه روسيه به ايران گفت: اين سفر فرصتي براي كسب اطلاع از مواضع واقعي روسها در خصوص مسائل هسته اي ايران است ولي آنچه كه مسلم است ما گلايه هايي نسبت به روسيه داريم مبني بر اينكه نيروگاه بوشهر را بايد دراسرع وقت تحويل بدهند و دراين مسير تحت تاثيرفشارهاي آمريكا قرار نگيرند .

اما در اين ميان شكرالله عطارزاده نماينده بوشهر به خبرنگار سياسي "مهر" گفت: ما بايد با ارائه يك پيشنهاد، روسيه را در يك قرار داد جديد در ارتباط با ساخت نيروگاهي غير از بوشهركه آن هم بتواند انرژي ما را در آينده تامين كنند ، دخيل كنيم چرا كه نهايتا هر كشوري منافع خود را در نظر مي گيرد و اگر روس ها بدانند كه منافع پايدارتري در خصوص ايران دارند در برابرآمريكا مقاومت بيشتر و محكم تري خواهند كرد .

دكترخرم ، تحليلگر مسائل بين الملل سفر وزير امور خارجه روسيه را به تهران در راستاي تشريح جايگاه تدوين قطعنامه درجلوگيري از تاثير گذاري فشار آمريكا بر ايران مي داند

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وي با اشاره به جايگاه ويژه روسيه در موضوع هسته اي جمهوري اسلامي ايران گفت : روسيه ازاعضاي دائم شوراي امنيت است وچنين رايزني هايي براي مقامات كشورمان در شرايط خاص مي تواند بسيار مفيد و سازنده باشد اما توجه به اين نكته ضروري است كه روسيه نيز مانند همه كشورها در راستاي منافع ملي خود با پرونده هسته اي ايران برخورد مي كند و طبيعي است كه انتظارات جمهوري اسلامي ايران بايد با توجه به اين نكته لحاظ شود

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اين استاد دانشگاه كه چندين سال نمايندگي جمهوري اسلامي ايران را در كميسيون هاي خلع سلاح و حقوق بشر سازمان ملل برعهده داشته است ، با تاكيد برلزوم تصميم گيري منطبق با منافع وامنيت ملي مسوولان كشور، درخصوص قطعنامه شوراي حكام و برخورد با جو سازي هاي آمريكا افزود: آنچه مسلم است نحوه برخورد ايران با عوامل سياسي دخيل در پرونده هسته اي در وزن جمهوري اسلامي ايران در گفتگو با همسايگان شمالي از جمله روسيه درخصوص خزر و مواجهه با همسايگان جنوبي درخصوص دفاع از حاكميت ملي جزاير سه گانه تاثير گذار خواهد بود

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حميد رضا حاجي بابايي عضو هيات رئيسه مجلس نيز معتقد است از زماني كه روس ها به عنوان شريك در ساخت نيروگاه بوشهر با ايران همكاري كرده اند نشان داده اند كه متاسفانه تحت تاثير سياست هاي جهاني با ما رفتار مي كنند و هر زماني كه فشارها بر جمهوري اسلامي ايران بيشتر شده و آمريكا در يك چالش جدي با ايران قرار مي گيرد روسها به راحتي وارد معامله مي شوند و در رابطه با ايران به عنوان يك منبع درآمد با آمريكا و اروپايي ها مذاكره مي كنند

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اين نماينده مجلس با بيان اين نكته كه روسها اگر مي خواهند واقعا پيمان امنيت منطقه اي با حضور ايران و ديگر كشورها مستحكم بماند، بايد در خصوص نيروگاه بوشهر در برابر فشارهاي آمريكا از خود عكس العمل نشان داده و تسليم نشوند. وي تاكيد كرد: اگر روس ها اين بار بخواهند در رابطه با نيروگاه اتمي بوشهر تعلل كنند بايد سازمان انرژي اتمي در صورت عدم پيگيري جدي روس ها براي اتمام اين نيروگاه ، اين قرارداد را به حالت تعليق درآورد

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