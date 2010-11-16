سکه عید سعید قربان رونمایی شد / تصویر سکه عید قربان

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان اقدام به ضرب وانتشار سکه یادبود این عیدبزرگ و شریف کرده است.

وزن سکه6/4 گرم، قطرسکه23 میلی متر و آلیاژ Cu 92Ni2AL6 از مشخصات سکه یک هزارریالی یادبود عید سعید قربان سال 1389 اعلام شده است.

مشخصات طرح روی سکه بدین شرح است: عدد 1000درمرکز سکه با نوشته ریال درپایین آن، دوخوشه گندم درطرفین سکه، نوشته جمهوری اسلامی ایران درحاشیه بالای سکه، سال ضرب 1389درحاشیه پایین سکه.

مشخصات طرح پشت سکه نیز بدین شرح است: درمرکز سکه شمسه دوازده پر با طرحی از خانه کعبه دروسط آن، دوازده گل دراطراف شمسه به یاد بود 12 امام معصوم (ع) و نوشته عیدسعید قربان در حاشیه پایین سکه.