دوره مربيگري مدرس فدراسيون جهاني كاراته خاتمه يافت

به گزارش خبرنگار "مهر"، اين دوره كه در دو بخش مربيگري درجه يك ودو و كلاس مربيان منتخب از روزدوشنبه تاعصرپنجشنبه ادامه يافت جمعا 300 نفر از مربيان حضورداشتند .

در اين دوره علاوه بر اليوا مدرسان ديگري همچون رشيد خدابخش مدرس سازمان تربيت بدني و مدير كل تربيت بدني آذربايجان شرقي، سعيد دباغ نكوخصلت عضو هيات علمي دانشگاه تبريز، مجيد باغدارنيا رييس سبك دالي دوجوكو ومرجاني مدرس دانشگاه تربيت معلم با ارايه دروس تئوري وبرطرف كردن نقاط ضعف ومباحثي چون تئوري مربيگري همراه با كارهاي عملي به آموزش مربيان كاراته پرداختند.