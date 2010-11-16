  1. استانها
  2. گلستان
۲۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۰۵

نماینده ویژه رئیس جمهور برای رفع موانع جاده ابر تعیین شد

نماینده ویژه رئیس جمهور برای رفع موانع جاده ابر تعیین شد

گرگان - خبرگزاری مهر: جواد قناعت استاندار گلستان، نماینده ویژه رئیس جمهور براى رفع موانع راه علی آباد - شاهرود از منطقه ابر تعیین شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هیئت وزیران در سومین دور سفرهای استانی که در مرکز استان گلستان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد رئیس جمهور، جواد قناعت، استاندار گلستان را به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور به منظور اتخاذ تصمیم برای رفع موانع، اختلافات و اتمام راه علی آباد - شاهرود از منطقه ابر ‌تعیین کرد.
 
همچنین دولت به منظور رفع مشکلات بر سر راه تکمیل جاده علی آباد - شاهرود از منطقه ابر و تسریع در امر جاده سازی برای رفاه حال مردم منطقه، استاندار گلستان را به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در این زمینه تعیین کرد.
 
براین اساس، تصمیماتی که توسط نماینده ویژه رئیس جمهور در خصوص امور اجرایی موضوع یاد شده، اتخاذ می شود در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم الاجرا است و با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.
 
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
کد مطلب 1193032

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها