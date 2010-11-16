نماینده ویژه رئیس جمهور برای رفع موانع جاده ابر تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هیئت وزیران در سومین دور سفرهای استانی که در مرکز استان گلستان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد رئیس جمهور، جواد قناعت، استاندار گلستان را به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور به منظور اتخاذ تصمیم برای رفع موانع، اختلافات و اتمام راه علی آباد - شاهرود از منطقه ابر ‌تعیین کرد.

