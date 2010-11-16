تیم تبریز به مرحله نیمه نهایی کشتی دسته یک صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مرحله مقدماتی مسابقه های کشتی آزاد لیگ دسته یک باشگاه های کشور جام ولایت، دوشنبه شب به پایان رسید و تیم عرشیا داروی تبریز با برتری برابر تیم شهرداری بجنورد به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.

این دیدار در سالن شش هزار نفری پورشریفی تبریز برگزار و تیم عرشیا داروی تبریز در دیداری نزدیک چهار بر سه از سد حریف خود گذشت ولی به عنوان تیم دوم به دور بعدی صعود کرد و تیم شهرداری بجنورد اول گروه دوم شد.

در دور نیمه نهایی رقابتهای لیگ دسته یک کشتی کشور روز دوشنبه اول آذر ماه عرشیا داروی تبریز به مصاف آبفای زنجان میرود تا در صوتر برد نماینده زنجان به فینال رقابتها راه یابد.

در دیگر دیدار این گروه دوم نیز تیم فوار گستر همدان مقابل میزبان خود کشت و صنعت زمان‌ کار بروجرد با نتیجه چهار بر سه به پیروزی رسید.

در گروه نخست، تیم منتخب کشتی شهرستان بهشهر با نتیجه چهار بر سه مقابل میزبان خود آبفای زنجان شکست خورد و تیم آبفای زنجان با توجه به امتیاز مثبت بیشتر، به عنوان تیم اول این گروه راهی مرحله پایانی شد و تیم منتخب کشتی بهشهر نیز به عنوان تیم دوم این گروه صعود کرد.

دیدار تشریفاتی تیم‌ های مقاومت شهرداری البرز و تربیت بدنی استان کردستان در شهر کرج نیز با نتیجه هفت بر صفر به سود تیم شهرداری البرز به پایان رسید.