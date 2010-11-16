به گزارش خبرگزاری مهر، دعای عرفه از حرم مطهر حضرت معصومه (س) از ساعت 14:30و با صدای حاج مهدی میرداماد از رادیو معارف به صورت مستقیم پخش می شود.



همچنین مراسم دعای عرفه حرم حضرت عبدالعظیم‌(ع) روز سه شنبه 25 آبان ماه ساعت 14 الی 16:45 از رادیو قرآن پخش می شود.

رادیو ایران نیز دعای عرفه امسال را از صحرای عرفات در ساعت 15 پخش می کند.

رادیو جوان هم با برنامه ویژه و ارتباط با مشهد مقدس، حرم حضرت معصومه(س) در قم، حرم حضرت عبدالعظیم (ع)، مسجد بلال و امامزاده صالح تجریش دعای عرفه این اماکن متبرکه را پخش می کند.