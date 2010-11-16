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۲۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۲۹

214 کتابخانه در گلستان وجود دارد

214 کتابخانه در گلستان وجود دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه های گلستان گفت: در مجموع 214 کتابخانه در سطح استان راه اندازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حسین علوی پیش از ظهر سه شنبه در همایش تجلیل از خادمان عرصه فرهنگ، کتاب و کتابخانه در گرگان افزود: این تعداد شامل، کتابخانهای عمومی، مشارکتی، روستایی و ... است.

 در این همایش دو خیر نمونه استان نیز معرفی و از خدمات شایسته ایشان در عرصه فرهنگ، کتاب و کتابخوانی تقدیر شد.
 
همچنین از کتابدار نمونه، کتابدار بسیجی نمونه، کتابدار با حجاب برتر، کتابدار کتابخانه مشارکتی نیز با اهداء لوح سپاس به انضمام هدایا تجلیل شد.

در این همایش که مدیرکل امنیتی استانداری گلستان، نوری مشاور استاندار، اعضای شورای اسلامی شهر گرگان و جمعی از بخشداران و فرمانداران و مسئولین استانی و شهرستانی شرکت داشتند.
کد مطلب 1193049

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