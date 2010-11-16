حوصله پرواز به آمریکا ندارم

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هالیوود ریپورتر گدار درباره عدم تمایل نسبت به دریافت جایزه اسکار گفت: روادید ورود به خاک آمریکا را ندارم و قصد درخواست روادید هم ندارم. ضمن انکه حوصله پرواز طولانی تا آمریکا را هم ندارم.
وی افزود: از خودم میپرسم اعضای آکادمی اسکار کدام یک از فیلمهای من را دیدهاند؟ آیا تاکنون نام فیلمهای من به گوششان خورده است؟ نام مراسم غیر رسمی اهدای اسکار افتخاری را جوایز دولتی نهادهاند. آیا معنیاش آن است که مثلا آرنولد شوارتزنگر فرماندار کالیفرنیا این جایزه را به من میدهد؟
گدار ادامه داد: اگر آکادمی اسکار میخواهد این جایزه را به من بدهد بگذار این کار را بکند. اما به نظرم این کار غریبی است. این در حالی است که تام شراک رئیس اکادمی در این باره گفت: میخواهم بدانید که اهدای جایزه اسکار افتخاری به گدار معانی بسیاری برای ما و خودش دارد.
قرار است در مراسم غیر رسمی اهدای جوایز اسکار افتخاری امسال لین لیتمن مستند ساز آمریکایی درباره زندگی و آثار گدار سخنرانی کند. لیتمن در این باره گفت: گدار در طول دوران کاری خود به فیلمسازی صاحب سبک و متفاوت بدل شده و این نکته جای بحث ندارد. اما او هرگز دچار تعصب کور و متحجرانه نسبت به کار خود نشد. این نکتهای است که باعث شده اسکار افتخاری برازنده این فیلمساز باشد.
آکادمی اسکار ترتیبی اتخاذ کرده تا مجسمه طلایی در اقامتگاه گدار در سوئیس به او تحویل داده شود.
ژان لوک گدار فیلمساز کهنهکار فرانسوی از دریافت حضوری جایزه اسکار افتخاری سرباز زد.
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هالیوود ریپورتر گدار درباره عدم تمایل نسبت به دریافت جایزه اسکار گفت: روادید ورود به خاک آمریکا را ندارم و قصد درخواست روادید هم ندارم. ضمن انکه حوصله پرواز طولانی تا آمریکا را هم ندارم.
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