علیرضا پوربصیر در گفتگو با مهر در خصوص مهمترین اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای واحدهای تولیدی دامی و شیلاتی گفت: اقداماتی مانند شناسایی کامل واحدهای فعال در زمینه صنعتی، میزان مجوزهای صادره، مقایسه میزان تولید و ظرفیتهای ایجاد شده و در نهایت بررسی نیازها در این دفتر انجام می شود تا از این طریق توسعه صنایع مرتبط با فرآوری محصولات کشاورزی ساماندهی شوند.

وی افزود: این اقدامات هم اکنون برای صنایع لبنی، صنایع کشتارگاهی ، فرآوری های گوشتی، بسته بندی گوشت، مرغ و ماهی واحدهای خوراک دام و طیور و آبزیان در حال انجام است.

مدیر کل دفتر امور صنایع وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: برخی از واحدهای فعال موجود هم نیازمند ساماندهی و بهبود وضعیت هستند. به عنوان مثال، در زمینه کشتارگاه های طیور مطالعات ابتدایی انجام شده است و ساماندهی واحدهای خوراک دام، طیور و آبزیان نیز با همکاری تشکل این صنعت در دست اقدام است.

پوربصیر تصریح کرد: نوسازی وساماندهی وضعیت این صنعت در خصوص صنایع مرتبط با طیور هم در حال انجام است که ساماندهی صنایع لبنی از برنامه های وزارت جهاد کشاورزی بوده و در دست اقدام است.

وی درباره کشتارگاه‌های دام اظهار داشت: طرحی در گذشته از سوی شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان دامپزشکی وزارت جهاد کشاورزی در حال اجرا بوده است که هنوز هم ادامه دارد.