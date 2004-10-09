هيچ ارتباطي ميان دين اسلام با شبكه تروريستي القاعده وجود ندارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري عربستان" سپا"، امير تركي فيصل سفير عربستان در انگليس وايرلند تلاش براي حل مناقشه هاي بين المللي موجود را در چارچوب تلاش كامل براي نابودي تروريسم ضروري خواند.



فيصل كه مدت يك ربع قرن رئيس سازمان اطلاعات عربستان بوده است در سخناني در كنفرانس سازمان اطلاعات فدرال آلمان كه اخيرا در برلين برگزار شد، گفت : اين مسائل حل نشده سوخت تروريست ها است .



وي رنج ملت فلسطين و وضعيت هرج و مرج و ناامني در عراق را يكي از مهمترين اين مسائل خواند .



به گزارش مهر، فيصل بر ضرورت همكاري بين المللي در تمام ابعاد سياسي و امنيتي بر ضد تروريسم و اهميت اقدام پيشگيرانه از طريق تبادل اطلاعات تاكيد كرد و ترويج فرهنگ تفاهم ميان ملت ها را مهم خواند.



سفير عربستان درلندن پديده تروريسم درحال حاضررا بزرگترين تهديد براي صلح وامنيت جهانيان توصيف كرد و گفت : تروريسم جوامع را دچار شكاف و تكه تكه كرده است .



فيصل افزود: اديان اعمال تروريستي را رد مي كنند زيرا كشتن بيگناهان با تمام ارزش هايي كه اديان با خود همراه آورده اند، منافات و تناقض دارد .



وي دربخش ديگر از سخنان خود به تدابير كشورش براي مبارزه با تروريسم اشاره كرد و گفت : پس از حملات 11 سپتامبر مقامات امنيتي عربستان بيش از 1500 تن را بازجويي كرده و صدها مظنون را بازداشت كرده اند .

به گزارش مهر، فيصل همچنين در پايان اين سخنراني گفت : عربستان و ديگر كشورهاي عربي شيوه اصلاحات و دگرگوني را برگزيده اند زيرا اين مي تواند زمينه اي براي همكاري ميان اين كشور و جهان باشد.



وي با بيان اينكه شرايط هر كشورعربي با شرايط ديگران فرق مي كند و نمي توان اصلاحات در يك كشور را بر كشور ديگر تحميل كرد، برمخالفت كشورش و كشورهاي عربي با اصلاحات تحميلي از خارج تاكيد كرد.



فيصل افزود: ما آماده برعهده گرفتن مسئوليت خود براي بهبود اوضاع اقتصادي ومعيشتي و آموزشي هستيم و جهان هم بايد مسئوليت خود را درباره حقوق بشر و انتشار تسامح و تساهل با از بين بردن ظلم و دوري از داوري و قضاوت با معيارهاي دوگانه در تعامل با اعراب و مسلمانان انجام دهد.



سفيرعربستان درباره تحولات عراق و برگزاري انتخابات و احتمال استثناء كردن مناطق سني نشين از آن پاسخ داد: اعتقادي به وجود مناطق سني يا شيعه يا كردي در عراق ندارم ملت عراق ملتي يكپارچه و متحدي هستند



وي درباره اينكه آيا اسلام يا حتي تفسيرهايي از اين دين با افكار و انديشه ها وعقائد شبكه تروريستي القاعده همخواني دارد يا خير، گفت : بايد به القاعده به عنوان گروهي كه هيچ ارتباطي با اسلام ندارد و اسلام از اين گروه برائت دارد، نگاه كرد هيچ چيزي در درون القاعده كه شباهتي به اسلام داشته باشد وجود ندارد اين شبكه بسياري از محرمات اين دين را براي اعضاي خود حلال كرده است آنها هيچ اعتقادي به مرجعيت علماي ديني مسلمانان نه در عربستان نه در الازهر و نه اردن ندارند آنها اجازه قتل مسلمانان را پيش از آنكه جنگ با غيرمسلمانان را مجاز بدانند صادر مي كنند .