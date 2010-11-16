محققان تبریزی موفق به حذف مواد آلاینده رنگ زا از آب آلوده شدند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، این پژوهش توسط محمود زارعی با همکاری علیرضا ختائی استادیار دانشکده شیمی دانشگاه تبریز و لیلا مرادخان‌نژاد انجام شده و نتایج آن در شماره 258 مجله ‌" Desalination " منتشر شده ‌است.

محمود زارعی هدف از اجرای این طرح را استفاده از فرآیند الکتروفنتون برای حذف آلاینده‌های آب عنوان کرد و گفت: سرعت این فرآیند به تنهایی پائین بوده و منجر به کم شدن کارآیی فرآیند و افزایش هزینه می‌‌گردد که بر این اساس محققان دانشگاه تبریز، تحقیقاتی را به‌منظور بالا بردن سرعت و کارآیی این فرآیند انجام دادند.

وی با اشاره به اینکه امروزه اکثر صنایع برای دفع پساب‌های خود دچار مشکلند، گفت: پساب تولیدی این واحدها شامل مواد آلی مختلف از جمله مواد رنگی هستند که مشکلات زیست محیطی را به‌دنبال دارد و روش‌های مختلفی برای حذف این آلاینده‌ها به‌کار می‌رود.

زارعی با بیان اینکه تجهیزات لازم برای تولید نور فرابنفش برای اجرای فرآیند فوتو الکتروشیمیایی پرهزینه است، گفت: اما اگر بتوان به جای تابش فرابنفش از تابش نور مرئی استفاده کرد، کمک شایانی به تبدیل فرآیندهای اکسایش الکتروشیمیایی آزمایشگاهی به یک روش تصفیه سودمند و موفق تجاری و عملی خواهد شد.

وی افزود: در این تحقیق جهت دستیابی به این هدف از الکترود نانولوله‌های کربنی پی تی اف ای ( PTFE ) به‌عنوان کاتد و الکترود پلاتین به‌عنوان آند برای انجام فرآیند الکتروفنتون استفاده و سپس برای افزایش کارآیی فرآیند، مقدار مناسبی از پتاسیم اگزالات را به محلول افزوده و تابش نور مرئی را با کمک یک عدد لامپ نور مرئی شش وات انجام شده است.

به گفته زارعی، در این تحقیق برای کاهش تعداد آزمایش‌ها و بهینه‌سازی شرایط آزمایش از روش طراحی آزمایش موسوم به " Response Surface Methodology " استفاده شده است.

وی با اشاره به مقایسه نتایج حاصل از فرآیندهای الکتروفنتون، فوتوالکتروفنتون و الکتروفنتون به‌همراه نور مرئی کاتالیز شده با یون اگزالات گفت: این بررسی ها نشان می دهد 93.8 درصد از ماده‌ی آلاینده رنگ‌زا سریعا در مدت معینی به وسیله فرآیند الکتروفنتون نور مرئی حذف می‌گردد، در حالی که در مدت مشابه، راندمان حذف ماده آلی رنگ‌زا به‌‌وسیله‌ فرآیندهای فوتو الکتروفنتون و الکتروفنتون به‌ترتیب 35 درصد و 29.8 درصد است.

به گفته این محقق، همچنین با استفاده از روش طراحی آزمایش، نقاط بهینه برای انجام فرآیند بدست آمده و مطابقت خوبی در حدود 96 درصد بین نتایج تجربی و نتایج حاصل از روش طراحی آزمایش مشاهده گردیده‌ است.