احمد دنیامالی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو گفت: رقابت‌های قایقرانی اسلالوم (آبهای خروشان) بازیهای آسیایی به اتمام رسید و تقریبا نتایج همان طوری که برنامه‌ریزی کرده بودیم به ثبت رسیده است.

وی افزود: با وجود اینکه ما پیش بینی یک نشان برنز را داشتیم اما ورزشکارانمان توانستند نتایج خوبی را بدست آورند. ما در یک ماده عنوان چهارمی را کسب کردیم که با شرایط موجود در کشور چین و تخلف چینی ها نتیجه خوبی بود.

رئیس فدراسیون قایقرانی کشورمان با اظهار تاسف از این تخلف آشکار چینی‌ها، تصریح کرد: طبق قوانین بین‌المللی هر کشور تنها می‌تواند در هر ماده یک قایق را در مسابقات شرکت دهد اما چینی‌ها با سوء استفاده از امتیاز میزبانی در رشته اسلالوم دو قایق خود را شرکت داده بودند و در تمام مواد هم صاحب دو مدال شدند.

وی با بیان اینکه این حرکت چینی‌ها ناجوانمردانه بود، ادامه داد: تیم ایران و 9 کشور حاضر در این رشته نسبت به این مسئله اعتراض کردند اما ترتیب اثری داده نشد. تمام تیم ها به هیئت ژوری بازیهای آسیایی نامه زده اند و نسبت به این مسئله اعتراض کردند.

احمد دنیامالی خاطرنشان کرد: سه هفته پیش و در حاشیه اجلاس فدراسیون جهانی قایقرانی دراسپانیا، ایران به همراه یک سری از کشورهای آسیایی این تخلف چینی‌ها را به مسئولین جهانی اطلاع دادیم اما باز هم تغییری در روند بازیها ندیدیم. مسئولان جهانی هم از این مسئله تعجب کردند اما متاسفانه به دلیل اینکه این رقابت‌ها زیر نظر "داگوت" مجری برگزاری بازیهای آسیایی 2010 برگزار می‌شود نمی‌توانستند در تغییر برنامه بازیها دخالتی کنند.

وی با انتقاد از این مسئله تصریح کرد: اسلالوم برای اولین بار راهی بازیهای آسیایی شده بود و شرایطی مانند روئینگ در بازیهای آسیایی دوحه را داشت. تیم ما در شرایطی در این رقابت‌ها شرکت کرد که ما پیست مناسب و تخصصی را نداریم.

رقابت‌های اسلالوم(آبهای خروشان) بازیهای آسیایی امروز به کار خود پایان داد. کشور چین هر چهار مدال طلای این مسابقات را از آن خود کرد. چین در رده بندی مسابقات اسلالوم با کسب 8 مدال(4 مدال طلا، دو نقره و یک برنز)، ژاپن با دو نقره و یک برنز و ازبکستان تنها با کسب یک برنز مدالهای این رشته را از آن خود کردند. پاروزنان ایران هم توسط همایون محمدپور به یک مقام چهارمی و توسط تیم دونفره کانو به یک مقام هفتمی رسیدند.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می‌شود.