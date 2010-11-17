ظرفیت تولید LNG قطر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، شیخ خالد بن خلیفه الثانی‌ مدیر اجرایی شرکت قطر گاز از آغاز بهره برداری فاز ششم پروژه تولید LNG این کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس خبر داد و اعلام کرد: قطر از ابتدای ماه جاری میلادی تولید گاز طبیعی مایع شده (ال.ان.جی) را از فاز 6 را آغاز کرده است.

بر این اساس فاز ششم LNG قطر از ظرفیت تولید سالانه 7 میلیون و 800 هزار تن گاز مایع برخوردار بوده که بخشی از سومین پروژه قطر گاز (قطر گاز-3) به شمار می رود که شرکت قطر پترولیوم، کونوکو فیلیپس ایالات متحده و میتسویی ژاپن از سهامدارن این پروژه گازی به شمار می روند.

در همین حال عبداالله بن حمد العطیه وزیر صنعت و انرژی قطر اخیرا اعلام کرده است: فازهای 6 و 7 تولید ال.ان.جی این شریک گازی ایران در پارس جنوبی دسامبر سالجاری میلادی در مدار بهره برداری قرار می گیرد.

قطر به عنوان بزرگ ترین صادرکننده LNG در جهان، قصد دارد با افتتاح سه پروژه بزرگ تولید ال.ان.جی تا پایان سال 2010 میلادی ظرفیت تولید گاز مایع خود را به 77 میلیون تن در سال افزایش دهد.

از سوی دیگر اخیرا کشورهای قطر و یمن با کاهش فروش گاز مایع به آمریکا رقابت شدیدی برای تصاحب بازار LNG شرق آسیا را آغاز کرده اند.