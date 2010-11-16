21 پروژه محرومیت زدایی در کرمانشاه افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سردار محمد نظرعظیمی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این طرح ها با اعتباری بالغ بر24میلیارد ریال در قالب طرح محرومیت زدایی توسط بسیج سازندگی سپاه کرمانشاه اجرا شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه هفته بسیج امسال ازاول آذر تا هفتم آذر برگزار می شود، به برنامه های این هفته در کرمانشاه اشاره کرد و گفت: در این هفته همچنین 60 پروژه ساخت و ساز مانند سالنهای ورزشی، حوزه ها و پایگاه های مقاومت نیز که توسط سپاه و بسیج استان احداث شده اند، به بهره برداری می رسند.

سردار عظیمی برگزاری مسابقات ورزشی، برپایی نمایشگاه حجاب و عفاف در پنج شهرستان، ارسال پیامک برای اقشار مختلف مردم، آغاز بکار 10 نمایندگی موسسه رزمندگان در 10 شهرستان، برگزاری یادواره شهدا در محلات شهری و روستایی، اجرای نهضت روشنگری در کلیه رده های سنی بسیج و ... را از دیگر برنامه های این هفته در استان اعلام کرد.

فرمانده سپاه نبی اکرم (ص) کرمانشاه در ادامه از برگزاری جشنوراه سراسری "ره آورد سرزمین نور" درتاریخ 13 آذر ماه جاری در کرمانشاه خبر داد و خاطرنشان کرد: برای برگزاری این جشنواره که برای نخستین بار است در خارج از تهران برگزار می شود،اقدامات لازم انجام گرفته و بر اساس اعلام دبیر خانه این جشنواره تاکنون هشت هزار اثر شامل شعر، مقاله، خاطره، عکس و سایر آثار اعضای کاروان های راهیان نور به این دبیرخانه ارسال شده است.