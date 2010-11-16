خیران 185 میلیون ریال به حساب 100 امام(ره) کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمدحسین یعقوبی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: همچنین پرسنل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی با پرداخت حدود 20 میلیون ریال از حقوق خود به حساب 100 حضرت امام (ره) درامر خیر مسکن سازی مشارکت کرده اند.

سرپرست دفتر مشارکت های مردمی حساب 100 حضرت امام (ره) آذربایجان شرقی گفت: در راستای کمک به اقشار کم درآمد 792 خانوار از تسهیلات بانکی ودیعه مسکن مستاجران کم درآمد طی شش ماهه اول سال 89 بهره مند شده اند.

وی ادامه داد: این تسهیلات به منظور حمایت از طبقه محروم جامعه و در راستای اهداف دولت جمهوری اسلامی از مستاجران بوده است.

یعقوبی گفت: بامعرفی این افراد به بانک های عامل 14 میلیارد و 705 میلیون ریال تسهیلات بانکی به متقاضیان پرداخت شده است.

سرپرست دفترمشارکت های مردمی حساب 100 حضرت امام (ره) آذربایجان شرقی افزود: همچنین تعدادی ازخیران استان با اهدای شش قطعه زمین درشهرستان های عجب شیر، مراغه و مرند برای احداث مسکن به بی سرپناهان مشارکت داشته اند.

یعقوبی از اهدای 140 میلیون ریال توسط خیران مسکن ساز درشهرهای تبریز، اهر، هریس و آذرشهر به منظوراحداث و تکمیل هفت واحد مسکونی خبرداد و گفت: جهت اسکان چهار خانواده در مجموع به مبلغ 73 میلیون ریال ازمحل اعتبارات حساب 100 حضرت امام (ره) درقالب رهن منزل مساعدت و پرداخت شده است.