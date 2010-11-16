پیشرفت فراساحل بزرگترین فاز پارس جنوبی 60 درصد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان فهیمی درباره آخرین وضعیت عملیات اجرایی بخش فراساحل بزرگترین فاز پارس جنوبی گفت: در حال حاضر عملیات اجرایی بخش دریایی فاز 12 میدان پارس جنوبی نزدیک به 60 درصد پیشرفت اجرایی دارد.

مجری طرح توسعه فاز 12 پارس جنوبی در شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه هم اکنون متوسط پیشرفت در بخش پایه سکو به 93 درصد رسیده است، تصریح کرد: پیشرفت اجرایی بخش خطوط لوله دریایی به 70 درصد و فوقانی سکوها به 36 درصد رسیده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هدف از طرح توسعه فاز 12 پارس جنوبی تولید روزانه سه میلیارد فوت مکعب گاز غنی برای تحویل به شبکه سراسری است، بیان کرد: علاوه بر این خوراک کارخانه LNG به میزان 2 میلیارد فوت مکعب در دستور کار قرار دارد.

به گفته این مسئول نفتی تولید روزانه بالغ بر 75 میلیون متر مکعب گاز شیرین، 120هزار بشکه میعانات گازی و 750 تن گوگرد از دیگر محصولات جانبی این پروژه مشترک گازی است.

فهیمی افزود: در شرایط فعلی کل طرح فاز 12 پارس جنوبی از نظر فیزیکی در بخش خدمات مدیریتی 56 درصد، مطالعات 94 درصد، تاسیسات خشکی 16 درصد و حفاری 46 درصد پیشرفت داشته است.

وی در پایان در خصوص پیشرفت بخش خشکی فاز 12 پارس جنوبی، توضیح داد: در شرایط فعلی مخازن و ساختمان ها

54 درصد، پوتیلیتی و پروسس مایع (EPC2) سه درصد، پروسس گاز چهار درصد و در کل بخش اصلی پروژه تاسیسات خشکی 16 درصد پیشرفت اجرایی دارد.

به گزارش مهر، هدف از اجرای طرح توسعه فاز 12 پارس جنوبی تولید روزانه 78 میلیون مترمکعب گاز برای تزریق به خط لوله ششم سراسری و تحویل بخشی از آن به پروژه ایران ال ان جی و تولید روزانه 110 هزار بشکه میعانات گازی و 750 تن گوگرد است.

در تأسیسات دریایی این طرح، ساخت سه سکوی مستقل، تفکیک کننده گاز، مایعات و آب برای آزمایش چاه‌ها، دو واحد تفکیک کننده برای جداسازی آب، تفکیک کننده آبهای آلوده به مواد نفتی، سکوی مشعل سه پایه در فاصله 160 متری از سکوی اصلی، سه رشته خط لوله دریایی 32 اینچی به طول 145 کیلومتر برای انتقال گاز به پالایشگاه و سه خط لوله دریایی 4.5 اینچی انتقال گلایکول پیش‌بینی شده است.