تعداد بوستانهاي مشهد دو برابر شد

به گزارش خبرگزاري مهر مجيد گلزاري در ديدار شهردار كوچك و معاونان وي از فعاليتهاي سازمان پاركها و فضاي سبز افزود: هم اكنون دويست بوستان فعال در مشهد وجود دارد در چهار سال گذشته يكصد بوستان فعال بود.

وي گفت: با تلاش سازمان پاركها و حمايت شورا و شهرداري مشهد به گسترش فضاي سبز طي اين مدت سيصد هكتار به گستره فضاي سبز مشهد افزوده شده است.

وي تصريح كرد: در زمان حاضر گستره فضاي سبز مشهد يك هزار و 500 هكتار مي باشد.

معاون اجراي سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري مشهد سرانه فضاي سبز مشهد را 6/7 متر مربع اعلام كرد و افزود: در برنامه پنج ساله شهرداري مشهد سرانه فضاي مشهد دو برابر خواهد شد.

معاون اجرايي سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري مشهد از توزيع مناسب سرانه فضاي سبز در مناطق و محلات مشهد خبر داد و گفت: در مناطق 10و 11 شهرداري در غرب مشهد نياز جدي به فضاي سبز احساس مي شود.

وي افزود: در منطقه ثامن و اطراف حرم مطهر فضاي سبز كمتري در مقايسه با مناطق و محلات ديگر مشهد وجود دارد.

گلزاري آموزش كودكان را ضروري دانست و گتف: آموزش، هزينه هاي جايگزيني و تخريب فضاي سبز را كاهش مي دهد.