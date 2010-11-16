19 شعبه بنیاد کودک در داخل و خارج کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، احمد ایرانشاهی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم جشن حامیان کودکان بنیاد کودک آمل گفت: هم اکنون چهار هزار خانوار زیرپوشش بنیاد کودک هستند.

وی با بیان اینکه این تعداد خانوار زیر پوشش، رقم بالایی در کشور است تصریح کرد: حدود 12هزار نفر در داخل و خارج از کشور به عنوان کفیل این خانوارها و کودکان هستند.

مدیرعامل بیناد کودک ایران با بیان اینکه این بنیاد در کشور به نام موسسه خیریه رفاه کودک به طور رسمی در سال 73 در کشور آغازبه کار کرده است تصریح کرد: بنیاد کودک نهادی ایرانی، مستقل و دارای یکی از وسیع ترین شبکه های امورخیریه در جهان است.

ایرانشاهی با اشاره به اینکه تاکنون 400 دانشجو با حمایت بنیاد کودک ایران از دانشگاه های کشور فارغ التحصیل شدند، خاطرنشان کرد: هم اکنون این بنیاد 600 دانشجو را به خاطر مشکلات مالی زیرپوشش خدمات خود دارد.

وی خاطرنشان کرد: بنیاد کودک تا کنون بودجه دولتی دریافت نکرده و افتخار این بنیاد این است که با حمایت و کمک مردم، افراد و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست را زیرپوشش دارد.

مسئول بنیاد کودک مازندران گفت: بنیاد کودک آمل یکی از 15شعبه در کشور است که از بهمن سال 86 در شهرستان آمل راه اندازی شد.

افسانه اسدپور گفت: هم اکنون 161 مددجو زیرپوشش شعبه مازندران قرار دارند که 152 کفیل داخل و خارج از کشور به عنوان حامیان مالی این تعداد به صورت غیر حضوری به حساب این کودکان مسمتری ماهیانه و کمک هزینه های تحصیلی واریز می کنند.

وی از همه خیران و افراد نوع دوست خواست در این حرکت خدا پسندانه دست نیاز این کودکان را پر برگردانند.