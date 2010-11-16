رودکی: آسیب دیدگی اجازه نداد مدال طلا بگیرم/ شرمنده مردم هستم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، محمدرضا رودکی پس از تحمل شکست در دیدار نهایی وزن آزاد مسابقات جودوی بازی‌های آسیایی گوانگجو و کسب مدال نقره گفت: فرصت دستیابی به مدال طلای بازی‌های آسیایی را به علت آسیب دیدگی خیلی راحت از دست دادم. من از ناحیه کمر مصدوم هستم و هنگام مبارزات به ویژه پیکارهای وزن آزاد از این بابت آزار زیادی دیدم.

دارنده مدال نقره وزن آزاد مسابقات جودوی بازی‌های آسیایی گوانگجو خاطر نشان کرد: یک ماه پیش در مسابقات جهانی نیز با این حریف ژاپنی مبارزه کرده بودم. آنجا هم آسیب دیدگی مانع از پیروزی من شد اما نتیجه را واگذار نکردم، بلکه به علت مصدومیت ناچار به ترک میدان شدم.

رودکی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که از وی پرسید: "آیا فقط مصدومیت باعث شکست شما در دیدار نهایی وزن آزاد مسابقات جودوی بازی‌های آسیایی گوانگجو شد؟"، گفت: عوامل زیادی در این شکست تاثیرگذار بود که یکی از آنها می تواند آسیب دیدگی باشد.

وی در خاتمه تصریح کرد: من هم مانند هر ورزشکاری تلاش کردم به مدال طلای آسیا دست یابم اما در نهایت به این هدف نرسیدم. از این بابت شرمنده مردم هستم اما باید بگویم تمام تلاشم را برای دستیابی به مدال طلا به کار بستم.

محمدرضا رودکی در مسابقات جودوی بازی‌های آسیایی گوانگجو به یک مدال نقره (وزن آزاد) و یک مدال برنز (وزن 100+ کیلوگرم) دست یافت.