به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره تجلیل از کتابداران و اعضای نمونه کتابخانه های شهر تهران، امروز سه شنبه 25 آبان با حضور علی اکبر اشعری رئیس کتابخانه ملی، امیر خوراکیان رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، حجت الاسلام مرتضی جعفرپور معاونت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در کتابخانه ملی برگزار شد.

حجت‌الاسلام مرتضی جعفرپور در این مراسم گفت: اگر قرار بر قدم گذاشتن در وادی معرفت باشد باید با کتاب انس بگیریم و اساسی ترین راه انس با کتاب حشر و نشر با کتاب و کتابخوانان است. کتابداران و کتابیاران عزیز همواره در راستای افزایش معرفت عمومی در جامعه قدم برمی دارند و با تفکر در این موضوع می توان به میزان قدر و منزلت این عزیزان پی برد.

وی گفت: کتابدارانی را که بی نام و نشان در کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری و دیگر کتابخانه های شهر تهران مشغول خدمت به اهالی کتاب هستند در این مراسم گرامی می‌داریم و امیدواریم این تقدیر در سطح وسع ما مورد قبول این دوستان قرار گیرد. همچنین امید داریم با یاری دوستان کتابدار، در راستای ارتقای سطح کتابخوانی در شهر تهران گام های موثری برداریم.

در ادامه این برنامه امیر خوراکیان رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتاب را یکی از مهمترین ابزار و قالب‌های معرفت و دانایی دانست و گفت: با توجه به نقشی که کتاب در ارتقای سطح فرهنگ جامعه دارد، تولید و توزیع کتاب وظیفه خطیری است. در کشور ما بیش از آنچه در عرصه تولید کمبود داشته باشیم در توزیع کتاب دچار کمی و کاستی هستیم.

وی گفت: اطلاع رسانی درباره انتشار کتابها برای دسترسی بهتر مخاطبان به کتاب، امر مهمی است که کمتر مورد توجه مسئولان فرهنگی کشور قرار دارد و درصورت انجام شدن، می تواند کمک بزرگی به فرایند تولید و توزیع و به تبع آن کتابخوانی در کشور کند. اهمیت این برنامه از این روست که با افرادی روبرو هستیم که در این فرایند ایفاگر نقش مهمی هستند.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ادامه داد: طریقه روبرو شدن کتابداران با مراجعه کنندگان به کتابخانه و رفتارشان با مخاطبان بسیار تاثیرگذار و مهم است و این رویه می‌تواند با راهنمایی و مشاوره با خوانندگان کتاب تکمیل می‌شود.

خوراکیان با اشاره به اتخاذ شیوه نوین سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت: بدون تردید سازمان شرایط تازه‌ای را برای آینده در نظر گرفته است و شرایط در آینده با شرایط حال تفاوت اساسی خواهد داشت. از کتابداران انتظاراتی داریم و وظایفی نیز برای مدیران سازمان نسبت به این عزیزان تعریف کرده ایم. باید در سازمان برای ارتقای سطح آگاهی و مهارت کتابداران تلاش بیشتری شود. سعی داریم تورهای یک روزه در شهر تهران و اردوهای آموزشی حین خدمت در شهرهایی چون قم و مشهد که دارای کتابخانه های مجهزی هستند، داشته باشیم.

حجت الاسلام شهاب مرادی در این گردهمایی خطاب به کتابداران حاضر در برنامه گفت: شما در حال انجام یک کار کاملا فرهنگی در شهری هستید که گاهی وقایعی در آن رخ می‌دهد که انسان را نگران می‌کند. در شهری که مردم می‌ایستند و جان دادن یک انسان را تماشا می کنند باید عمیقا نگران بود و کار فرهنگی را جدی گرفت.

وی گفت: واقعیت این است که مردم ما به کتابخانه زیاد مراجعه نمی کنند و اساسا مراجعه به کتاب در جامعه ما زیاد نیست. در کل کتاب وضعیت مساعدی در کشور ما ندارد و شمارگان معمول کتابها 3000 نسخه است که با این میزان کتابها به خوبی فروش نمی‌روند. اجمالاً می توان گفت که مردم ما با کتاب رفیق نیستند.

مرادی گفت: در تمام جلسات پرسش و پاسخی که در دانشگاه ها شرکت می کنم کاغذهای سوال زیادی به دستم می‌رسد که هموراه در آنها غلط های املایی وجود دارد. نامه ها و درخواست نامه های مدیران ما نیز پر از اشتباهات املایی فاحش است. دلیل این امر آن است که فرد عبارتی را شنیده است اما هیچ وقت آن را نخوانده و املای صحیح آن را نمی‌داند.

وی گفت: کتابخانه های ما در بهترین شرایط قرائت خانه ای برای کنکور است و اگر زمانی کنکور حذف شود، کتابخانه‌ها از رونق خواهند افتاد. کتابدار می‌تواند به عنوان مبلغ دینی و فرهنگی مراجعه کنندگان به کتابخانه را به کتاب مبتلا کند. اما متاسفانه ما نمی دانیم چگونه افراد را به کتاب و کتابخوانی جذب کنیم. در جامعه ما کتابخوانی رایج نیست چون تبدیل به یک ارزش نشده است. در این باره شما باید کار خود را امری مقدس بدانید.

در پایان این برنامه کتابداران برگزیده شهر تهران توسط علی اکبر اشعری رئیس کتابخانه ملی، امیر خوراکیان رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، حجت الاسلام مرتضی جعفر پور معاون رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و حجت الاسلام شهاب مرادی مورد تقدیر قرار گرفتند.

طرح شبکه سازی کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز با 87 کتابخانه، 230000 عضو و 1400 میلیون منبع در این برنامه رونمایی شد که آغاز به کار رسمی آن از روز شنبه 29 آبان خواهد بود.