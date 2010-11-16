زبان فارسی را تحقیر نکنیم / زبان فارسی لیاقت زبان علم شدن را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی نشر صبح امروز سه شنبه با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، علی اکبر اشعری مشاور رئیس جمهور و رئیس کتابخانه ملی، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر علی زارعی نجف دری دبیر کل اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام و برخی دیگر از چهره‌های فرهنگی در سالن کنفرانس کتابخانه ملی برگزار شد.

غلامعلی حداد عادل در این مراسم به آثار مخرب هجمه زبان انگلیسی در ایران اشاره کرد و گفت: با سوق دادن تمامی کلاس‌ها در دانشگاه‌ها و لزوم تدریس و فراگیری زبان انگلیسی، زبان فارسی را تحقیر نکنیم.

وی اظهار کرد: تحقیر زبان فارسی تحقیر ایرانیان است در صورتی که قدرت یک ملت در زبانش نهفته است.

حداد عادل بیان کرد:‌ زبان فارسی زبان بقال و نشستن یک عده دور هم و نالیدن شعرگونه نیست. زبان فارسی زبان دوم جهان اسلام است.

وی با تاکید بر اینکه زبان فارسی برای زبان علم شدن هیچ چیز کم ندارد، گفت: این شعار نیست. با نگاهی به تاریخ به این مسئله خواهید رسید و این یک واقعیت است.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: ایرانی‌ها در طول تاریخ به جد توجه ویژه‌ای به زبانشان داشتند و حتی با ورود اسلام زبانشان تغییر نکرد.

وی ادامه داد: ایرانی یک غیرت و علاقه خاص به زبانش دارد و این غیرت باید ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه در زمان ورود اسلام ایرانی‌ها برای آنها فداکاری‌های بسیاری کردند گفت‌: دین اسلام با جان و دل پذیرفته شد اما ایرانی‌ها زبانشان را از دست ندادند.

حداد عادل بیان کرد:‌ زبان قبل از اسلام در ایران زبان پهلوی بود و پس از آن به زبان فارسی دری تغییر کرد اما زبان عربی هیچگاه نتوانست جای زبان فارسی را بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه بیان این دیدگاه تعصب یک ایرانی نیست، گفت: این یک واقعیت تاریخی است و مردم ایران باید بدانند زبان ملی دارند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: زبان فارسی لیاقت ماندگاری داشته و دارد و ترجمه قرآن در قرن سوم به زبان فارسی یکی از همین لیاقت‌ها است.

وی اظهار کرد: ‌ایرانی اولین ملتی است در دنیا که در قرن سوم قرآن را به فارسی ترجمه کرد و سبقت زمانی عجیبی به نسبت دیگر کشورها داشت.

حدادعادل به کتابخانه آستان قدس رضوی به عنوان قدیمی‌ترین کتابخانه اشاره کرد و گفت: این کتابخانه و کتب آن که به زبان فارسی نگارش شده صحه محکمی بر این امر می گذارد.

وی تاکید کرد: رشد اصلی زبان فارسی در عرفان، ادبیات، شعر، اخلاق، حماسه و تغزل است و باید قبول کرد که این زبان با موسیقی خاص خودش توانایی مباحث روحی را دارد.

حدادعادل با اشاره به اینکه آرمانهای ملی زبان فارسی را باید به سمت زبان علمی شدن سوق دهیم، گفت: در قانون اساسی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید این تحرکات و مسایل را آغاز کنیم تا بتوانیم ثابت کنیم که زبان فارسی این توانایی را دارد.

وی با رد این مسئله که یادگیری و تسلط زبان انگلیسی نیاز به کنار گذاشتن زبان فارسی ندارد، گفت: نباید بگذاریم زبان فارسی در دانشگاه‌ها حذف شود و استادان تنها به زبان انگلیسی تدریس کنند.

به گفته وی اینکه دو درس در دانشگاه انگلیسی، آلمانی یا فرانسه تدریس شود و دانشجو به این زبانها صحبت کند و مقاله بنویسد ایراد نیست اما حذف زبان فارسی اشتباهی بزرگ است.

حدادعادل به هزاره سروده شدن شاهنامه و همایش ملی آن در ایران اشاره کرد و گفت: ما باید به مثنوی مولانا، شاهنامه فردوسی، دیوان حافظ و کتابهای دیگر افتخار کنیم. پس چه دلیلی برای حذف این زبان داریم.

وی تاکید کرد: زبان فارسی لیاقت زبان علم شدن را دارد و این مسئله را به هیچ عنوان نباید فراموش کنیم.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی اذعان کرد: این زبان اگر وارد حوزه علم نشود "درب و داغان" می‌شود.

وی به دانش واژه گزینی در فرهنگستان اشاره کرد و گفت: هم اکنون فرهنگستان توانایی برگزاری کارشناسی ارشد در حوزه واژه گزینی را دارد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: 50 گروه واژه گزینی را در فرهنگستان فعال کردیم و تا کنون 25 هزار واژه زبان فارسی تغییر کرده که آنها در7 جلد در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

به گفته وی میزان تولید این گروه‌ها هم اکنون سالانه 4 تا 5 هزار واژه است که با حفظ اصول زبان فارسی تدوین می‌شود.

وی به انجمن‌ها، استادان و دانشجویان به عنوان کسانی که می‌توانند در این امر کمک کنند اشاره کرد و گفت: هویت ملی، زبان فارسی است آن را قدر نهیم.

وی در پایان از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخواست کرد که رشته دانشگاهی خود را برای مدیریت نشر ایجاد کند.

وی آینده پژوهی، حقوق، فناوری‌های نوین، مدیریت، زبان فارسی، صنعت، نشر الکترونیک و اقتصاد و بازار نشر را جزو این واحدهای دانشگاهی دانست و گفت:‌از این واحدها می‌توانیم رشته کارشناسی ارشد ایجاد کنیم.