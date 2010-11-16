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۲۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۱۰

سردار عطایی:

حضور بهنگام پلیس گلستان در صحنه های جرم بیشتر شد

حضور بهنگام پلیس گلستان در صحنه های جرم بیشتر شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس گلستان گفت: حضور بهنگام پلیس در صحنه های جرم در استان افزایش یافته و این امر موجب افزایش احساس امنیت در بین مردم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سردار حمید عطایی ظهر سه شنبه در ستاد فرماندهی انتظامی استان افزود: افزایش احساس امنیت مشارکت های مردمی را ایجاد امنیت به همراه دارد.

رئیس پلیس گلستان امنیت اجتماعی را زیرساخت امنیت روانی جامعه دانست و خاطرنشان کرد: برخورد با اخلال گران و حضور مقتدرانه پلیس در صحنه های جرم موجب ارتقای امنیت روانی جامعه می شود.

وی احساس امنیت را در گرو رعایت نظم اجتماعی دانست و تصریح کرد: در جوامع پیشرفته وجود نظم و امنیت اجتماعی به عنوان اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به شمار می رود.

سردار عطایی، پلیس را تضمین کننده حقوق شهروندی دانست و بیان داشت: مردم نیز باید در تحقق این مأموریت بزرگ به پلیس کمک کنند.

فرمانده انتظامی گلستان ابراز امیدواری کرد: با تلاش و فعالیت بیشتر کارکنان و همکاری و همراهی مردم شاهد کاهش بیش از پیش جرایم در سطح استان باشیم.
 

کد مطلب 1193129

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