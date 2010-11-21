لزوم پرهیز اصولگرایان از رفتارهای تنگ نظرانه/ وحدت حول سه ملاک اصلی

حجت الاسلام حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در بیان موانع وحدت بیش از پیش جریان اصولگرایی گفت: باید تلاش شود تا از هرگونه واگرایی در جریان اصولگرایی جلوگیری شود و به گونه ای عمل کنیم که همگرایی ها در این جریان بیشتر گردد.

وی با اشاره به برگزاری جلسه اخیر میان رئیس جمهور با چهره های اصولگرا گفت: این جلسه نقاط مثبت زیادی داشته البته ایرادهایی نیز به آن وارد است اما روشن کننده راه آینده اصولگرایی خواهد بود.

نماینده 5 دوره مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز دولت و مجلس و مجموعه نهادهای منتسب به جریان اصولگرایی احساس مسئولیت بیشتری برای اداره کشور می کنند به همین دلیل اتحاد و وحدت میان این جریان ضرورت بیشتری دارد.

وی با بیان اینکه برخی در آستانه انتخابات درپی آنند که تفرقه و واگرایی در جریان اصولگرایی ایجاد کنند، گفت: باید به گونه ای جریان اصولگرایی را مدیریت کنیم که از هرگونه واگرایی و تفرقه جلوگیری شود.

سبحانی نیا که عضویت در حزب جمهوری اسلامی را در کارنامه خود دارد ، همچنین در خصوص اظهارات برخی چهره های اصولگرا مبنی بر لزوم غربالگری اصولگرایان و خالص شدن این جریان ، گفت: جریان اصولگرا باید کلان نگری بیشتری داشته باشد و تنگ نظرانه برخورد نکند.

نماینده نیشابور در مجلس افزود: باید روی ملاک های اصلی اصولگرایی که اسلام، قانون اساسی و خط امام و رهبری است تاکید بیشتری شود و از هرگونه رفتارهای تنگ نظرانه، خشک، دگم که باعث جدایی و انشقاق بین جریان اصولگرایی می شود پرهیز کرد.

این چهره اصولگرا گفت: همه سران قوم اصولگرا در گروه های سیاسی مختلف چه قوه مقننه و چه قوه مجریه و همچنین جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین در این مرحله احساس مسئولیت بیشتری برای جلوگیری از واگرایی در میان جریان اصولگرا می کنند و تمام تلاششان تمرکز بر روی نیروهایی است که حرکت اصولگرایی را قوت می بخشد.

سبحنی نیا تاکید کرد: اگر افرادی عملکرد نامناسب داشته باشد چه اصولگرا و چه مدعی اصولگرایی و چه کسانی که به دروغ شعار اصولگرایی سر می دهند ، افکار عمومی آنان را کنار می زند و آنان خود به خود از صحنه اصولگرایی طرد می شوند.