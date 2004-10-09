انتخابات عمومي استراليا خط مشي دولت جديد را تعيين خواهد كرد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از بي بي سي ، دولت محافظ كار جان هاوارد قاطعانه اعلام كرده است كه در حدود هشتصد و پنجاه سرباز را در خليج فارس نگه مي دارد .



مارك لاتام Mark Latham از حزب كارگر و رقيب اصلي هاوارد اعلام كرد كه وي تا كريسمس نيرو هاي اين كشور را از اين منطقه خارج خواهد كرد .



آخرين نظر سنجيها در استراليا نشان مي دهد كه پيروزي جان هاوارد نخست وزير اين كشور دريك رقابت تنگاتنگ با لاتام بعيد به نظر مي رسد .



امروز در محلي كه هاوارد راي خود را به صندوق انداخت تعدادي از معترضين جنگ عراق اقدام به تظاهرات كردندو فرياد هاي "دروغگو ، دروغگو" سر داد .



بنابراين گزارش راي دادن در استراليا اجباري است و بسياري از مدارس از اين حقيقت استفاده مي كنند و از مراكزاخذ براي جمع آوري اعانه وديگر فعاليتها استفاده مي كنند .



انتخابات مجلس نمايندگان ( مجلس عوام ) برپايه يك سري از آراء قابل انتقال مي باشد طبق اين سيستم اگر كانديداهاي احزاب اقليت درانتخابات از دور خارج شوند آراء راي دهندگاني كه به احزاب اقليت راي دادند به حساب حزب پيروز ريخته مي شود .



حزب هاوارد كه از ائتلاف احزاب ليبرال و ملي تشكيلات يافته است ازاين نگران است كه پيروزي آنان تحت تاثير احزاب اقليت مانند سبز ها قرار گيرد .



هر دو كانديدا در رقابت خود مسائل اقتصادي رادر مركز توجه خود قراردادند و اعلام كردند كه نرخ بهره را پايين نگه خواهند داشت .



مسائلي مانند خدمات بهداشتي ، آموزش و پرورش و محيط زيست در استراليا از مسائل مهم به شمارمي روند .

در آخرين اظهار نظرها در خصوص احتمال پيروزي رقباي انتخابات، هر دو طرف بر پيروزي خود تاكيد داشته وهردو حزب باارائه آمار وارقام خود را برنده اين رقابت مي دانند اما درنهايت بنظر مي رسد هاوارد شانس بيشتري در اين رابطه داراست.