دستگاه های اجرایی کرمانشاه باید تقویم آموزشی تهیه کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، کیومرث کلانتری پیش از ظهر سه شنبه در برنامه اجرایی گردهمایی مسئولین آموزشی ادارات استان که در محل سالن اجتماعات دفتر آموزش و پژوهش استاندار برگزار شد، اظهارداشت: نیروی انسانی بزرگترین سرمایه هر سازمانی است و منظور از نیروی انسانی، نیروی انسانی توانمند، کارآمد وآموزش دیده است و ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات در این راستا مد نظر نیست.

وی با بیان اینکه ما باید به سمت توانمند سازی و آموزش نیروی انسانی کارآمد حرکت کنیم، خاطرنشان کرد: عصر حاضر، عصر ارتباطات، اطلاعات و الکترونیک است و متمرکر کردن نیروهای خیلی زیاد در یک اداره و سازمان کار درستی نیست، لذا باید تلاش کنیم تا به سمت استفاده از نیروهای آموزش دیده و توانمند و ارتقا خلاقیت نیروی انسانی با توجه به ساختار جدید الکترونیکی گام های اساسی برداریم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه در حال حاضر دانش افراد ظرف مدت پنج سال به دو برابر افزایش پیدا می کند، افزود: در گذشته دانش افراد هر 20 سال دو برابر می شد، لذا با توجه به سرعت بالای ارتباطات و اطلاعات امکان دارد ظرف چند سال آینده دانش انسان هر دو سال دو برابر شود.

وی تصریح کرد: هر سازمانی وظیفه دارد که به نیروهای خود آموزش های لازم را ارائه دهد زیرا آموزش نقش کلیدی و بسیار مهمی در توسعه دارد.

آموزش و پژوهش دو بازوی اصلی مدیران محسوب می شود

کلانتری با بیان اینکه آموزش و پژوهش دو بازوی اصلی مدیران محسوب می شود، گفت: آموزش از دید ما قداست دارد چرا که در دین مبین اسلام و قران کریم و احادیث نیز توجه زیادی به بحث کسب علم و دانش شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه ادامه داد: در بحث ارزیابی عملکرد مدیران، توجه آنان را به بحث آموزش مورد توجه قرار خواهیم داد، لذا هر مدیری که در این راستا عملکرد بهتری داشته باشد یکی از نقاط قوت وی در ارزیابی عملکرد محسوب خواهد شد.

وی با اشاره به سند چشم انداز کشور و همچنین قوانین برنامه های توسعه ای کشور گفت: بر اساس این قوانین همگی ملزم هستیم که به بحث آموزش توجه جدی داشته باشیم بنابراین به منظور کارایی بیشتر و بهتر باید به دنبال اصلاح ارائه آموزش ها با دعوت از اساتید توانمند و برجسته و اجرای برنامه های متنوع و اثربخش باشیم.

کلانتری با تاکید بر تهیه تقویم آموزشی توسط دستگاه های اجرایی خاطر نشان کرد: کارمند باید مسلط به علم روز باشد و ادامه روند ارائه آموزش به شیوه های قدیمی قابل قبول نیست.

289 نفر از کارمندان تهران به کرمانشاه منتقل شدند

وی در ادامه به ابلاغ اختیارات رئیس جمهور به استانداران سراسر کشور در خصوص ساماندهی نیروی انسانی و استخدام در ادارات اشاره کرد و گفت: بر اساس این ابلاغ ساماندهی نیروهای انسانی برای مدت دو سال به استانداران سراسر کشور تفویض شده است و خوشبختانه استان کرمانشاه در اجرای این بخش نامه رتبه سوم کشور را کسب نموده و توفیقات خوبی نصیب استان شده است.

کلانتری خاطر نشان کرد: در خصوص برنامه ریزی های صورت گرفته برای کاهش جمعیت تهران، در این زمینه نیز استان کرمانشاه بصورت فعال وارد موضوع شده و 289 نفر از کارمندان و شاغلین تهران در دستگاه های اجرایی استان کرمانشاه مشغول به کار و خدمت شده اند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت و لزوم اجرای طرح هدفمندساختن یارانه ها در کشور پرداخت.

توانمندسازی نیروی انسانی محور اصلی توسعه است

در این مراسم مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری کرمانشاه نیز طی سخنانی با اشاره به اهمیت آموزش، گفت: مسیر فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور برمبنای توسعه و چشم انداز برنامه بلندمدت کشور لحاظ شده و در این برنامه ها به ارتقای توانمندی نیروهای انسانی توجه ویژه ای شده است.

نریمان محمدی افزود: توانمندسازی نیروی انسانی به عنوان محور اصلی توسعه است و توسعه نه بر محور سرمایه بلکه مبتی بر دانایی است.

مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری کر نقش آموزش را در توانمندسازی و ارتقای فعالیت ها بسیار مهم و با اهمیت عنوان کرد.

وی با بیان اینکه دفتر آموزش و پژوهش استانداری نهایت تلاش خود را برای توسعه آموزش بکار گرفته است، گفت: در اجرای برنامه ها، روش های جدید تدریس، ارائه آموزش های نوین و استفاده از اساتید و مجرب و توانمند را دستور کار داریم.

در پایان این مراسم از دستگاه های برتر در زمینه آموزش با اهدای لوح و هدایایی تقدیر شد.