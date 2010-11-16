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۲۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۲۱

100 میلیون ریال در ایلام به بیماران کلیوی اهدا شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر انجمن خیریه کمک به بیماران کلیوی استان ایلام از کمک 100 میلیون ریالی خیرین به بیماران کلیوی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، عبدالخالق کیخاوندی ظهر سه شنبه در حاشیه کمک خیرین به بیمارن کلیوی در ایلام اظهار داشت: استان ایلام 111 نفر بیمار پیوندی و 158 بیمار دیالیزی دارد.

وی بیان داشت: در مراسم تجلیل از خیرین که به مناسبت هفته حمایت از بیماران کلیوی و با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد، خیرین 100 میلیون ریال برای حمایت از این بیماران اهدا کردند.

وی عنوان کرد: ماهانه 120 میلیون ریال مستمری به بیماران کلیوی ایلام پرداخت می‌شود.

این مسئول یادآور شد: انجمن خیریه کمک به بیماران کلیوی استان ایلام از سال 73 با همکاری خیرین ایلامی تاسیس و تشکیل شده است.


 

کد مطلب 1193143

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