کیفیت فرش دستباف باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، اکبر هریسیان قبل از ظهر سه‌شنبه در مراسم افتتاح رسمی هفتمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف استان قم که در محل نمایشگاه‌های دائمی استان قم دایر شده است، بر لزوم حفظ کیفیت در تولید فرش ایران تأکید کرد و اظهار داشت: نباید با صدور فرش بی‌کیفیت، صنعت فرش ایران را متضرر کنیم.



وی تولید بهتر را منجر به فروش با قیمت بالاتر دانست و افزود: اگر این‌گونه باشد این هم به نفع تولیدکنندگان و هم صادرکنندگان خواهد بود و مسئولین گمرگ در این خصوص باید از صدور فرش بی‌کیفیت جلوگیری کنند تا این صنعت گران‌بها در سطح بین‌المللی دچار آسیب نشود.



نگاه به فرش باید یک نگاه فرهنگی، هنری و تاریخی باشد



رئیس اتحادیه فرش ایران با بیان این مطلب که نگاه به فرش ایران باید یگ نگاه فرهنگی، هنری و تاریخی باشد، خاطرنشان کرد: نباید نگاه تجاری به فرش داشت چرا که داشتن نگاه تجاری به صورت کالا و رقابتی صرف به نفع فرش ایران نیست و تولید ما قطعا باید به سمت تولید با کیفیت برود نه کیفیت و متراژ زیادتر.



تولیدات فرش قم مایه افتخار فرش قم و کشور است



وی در بخش دیگری از سخنان خود فرش قم را دارای سابقه طولانی دانست و بیان داشت: هنرمندان بزرگی در قم به تولید فرش مشغول بوده‌اند و آثار فاخری نیز ارائه داده‌اند و در چند سال اخیر نیز قم تولیدات بی‌نظیری را به بازار عرضه کرده است که مایه افتخار فرش قم و ایران است، اما متأسفانه دلایلی ایجاد شده که صنعت فرش در کشور و دنیا را دچار رکود کرده است.

هریسیان افزایش قیمت تمام شده را از دلایل این رکود عنوان کرد و گفت: بالا رفتن دست مزدها، افزایش قیمت مواد اولیه و ... باعث گرانی قیمت تمام شده نه تنها فرش قم، بلکه تمام فرش‌های تولیدی در شهرهایی مثل اصفهان، تبریز و ... شده است.



جایزه صادراتی باید 20 درصد افزایش یابد



وی با اشاره به این مطلب که پیشنهادات ما در خصوص تغییر نرخ ارز به صلاح کشور تشخیص داده نشد، اظهار داشت: اما با سیاست‌های دیگر می‌توان تورم را جبران کرد که از جمله آنها می‌توان به افزایش جایزه صادراتی تا 20 درصد، فروش جواز صادرات فرش به واردکنندگان کالاهای لوکس مثل اتومبیل‌های گران قیمت، و تغییر نگاه به صنعت فرش اشاره کرد.



60 درصد جایزه صادراتی سال گذشته هنوز پرداخت نشده است



رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش ایران در ادامه خاطرنشان کرد: متأسفانه 60 درصد جایزه صادراتی سال 88 هنوز به صادرکنندگان فرش پرداخت نشده است و برای سال 89 نیز هیچ مدرکی را از ما نپذیرفته‌اند تا جایزه صادراتی را پرداخت نمایند و هنوز یارانه شرکت در نمایشگاه فرش آلمان نیز دریافت نشده است که باید برای این موارد فکری شود.