دعای عرفه در 120 مسجد یزد برگزار می شود

علی حکیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 230 کانون فرهنگی هنری مساجد در استان یزد فعالیت می کنند که عصر امروز در بیش از نیمی از آنها دعای عرفه و مراسم ویژه این روز برگزار خواهد شد.

وی برگزاری دعای عرفه در کانون فرهنگی هنری امام رضا(ع) و اقامه نماز عید قربان در این کانون، برگزاری دعای عرفه در کنار تربیت پاک شهدای گمنام و شهرستانها را از جمله برنامه های این دبیرخانه ذکر کرد.

حکیمیان با اشاره به حضور جوانان و نوجوانان مسجدی و مردم مسلمان و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در این مراسمها بیان داشت: کانون های فرهنگی و هنری مساجد یزد اقامه نماز و برگزاری مراسم های جشن عید سعید قربان را نیز در برنامه های خود گنجانده اند.

وی خاطرنشان کرد: سخنرانی، اجرای مسابقات فرهنگی و مذهبی، پخش بروشور، مدیحه سرایی مداحان اهل بیت(ع) و پخش نقل و شیرینی نیز از برنامه های ایام عید قربان کانونهای فرهنگی مساجد استان یزد است.

حکیمیان، روز عرفه، روز نهم ماه ذی الحجه را روز دعا و نماز و راز و نیاز با خدا دانست و افزود: در این روز زائران خانه خدا در بیابانی به نام عرفات دور هم جمع می شوند و خدا را عبادت می کنند و همزمان نیز مردم ایران این روز را گرامی می دارند و به یاد صحرای عرفات، در این روز به دعا و نیایش می پردازند.

وی با تبریک عید سعید قربان، از مردم دارالعباده یزد خواست؛ با برنامه ریزی بخشی از اوقات خود را به شرکت در این مراسم معنوی اختصاص دهند و از فضایل این روز بی بهره نمانند.