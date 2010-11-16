جلال کوزه گری در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو در خصوص بازی امروز تیم ایران برابر بحرین گفت: بچه های ما امروز خیلی عالی بودند و توانستند با پیروزی برابر تیم بحرین نایب قهرمان آسیا مزد زحمات و تلاش های خود را بگیرند.

وی افزود: ما دو بازی دیگر را در چارچوب دور مقدماتی رقابتهای هندبال بازیهای آسیایی پیش رو داریم. فردا بازی تیم ما برابر کره است این تیم به عنوان مدعی قهرمانی آسیا در کار گروهی و انفرادی شرایط بسیار خوبی را دارد.

سرپرست فدراسیون هندبال کشورمان خاطرنشان کرد: برد و باخت برابر تیم کره برای ما مهم نیست بلکه امیدواریم بازیکنان ما بتوانند بازی خوبی را مقابل این تیم قدرتمند انجام دهند.

وی در مورد تیم کویت دارنده مدال طلای دوره قبل بازیهای آسیایی دوحه قطر گفت: امروز کویتی ها نسبت به بازی قبل خود بهتر بودند اما با این حال کره برتری خود را تا پایان بازی حفظ کرد.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذر در گوانگجوی چین برگزار می شود.