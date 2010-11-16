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۲۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۵۲

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

کوزه‌گری: پیروزی بر بحرین مزد زحمات بازیکنان تیم ملی هندبال بود

کوزه‌گری: پیروزی بر بحرین مزد زحمات بازیکنان تیم ملی هندبال بود

سرپرست فدراسیون هندبال بعد از پیروزی تیم ایران مقابل بحرین گفت: بازیکنان ما توانستند مزد زحمات خود را با پیروزی برابر نایب قهرمان آسیا بگیرند.

جلال کوزه گری در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو در خصوص بازی امروز تیم ایران برابر بحرین گفت: بچه های ما امروز خیلی عالی بودند و توانستند با پیروزی برابر تیم بحرین نایب قهرمان آسیا مزد زحمات و تلاش های خود را بگیرند.

وی افزود: ما دو بازی دیگر را در چارچوب دور مقدماتی رقابتهای هندبال بازیهای آسیایی پیش رو داریم. فردا بازی تیم ما برابر کره است این تیم به عنوان مدعی قهرمانی آسیا در کار گروهی و انفرادی شرایط بسیار خوبی را دارد.

سرپرست فدراسیون هندبال کشورمان خاطرنشان کرد: برد و باخت برابر تیم کره برای ما مهم نیست بلکه امیدواریم بازیکنان ما بتوانند بازی خوبی را مقابل این تیم قدرتمند انجام دهند.

وی در مورد تیم کویت دارنده مدال طلای دوره قبل بازیهای آسیایی دوحه قطر گفت: امروز کویتی ها نسبت به بازی قبل خود بهتر بودند اما با این حال کره برتری خود را تا پایان بازی حفظ کرد.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذر در گوانگجوی چین برگزار می شود.

کد مطلب 1193150

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