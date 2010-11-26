ایران مهمترین منبع گردشگر فرست در خاورمیانه است

اردشیر اروجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به تازگی کشورهای روسیه و ترکیه با ایران درباره مسائل گردشگری رایزنی کرده اند چون می دانند که این کشور مهمترین منبع گردشگر فرست خاورمیانه است.

وی گفت: امکانات گردشگری کشور مجهز نیست، برخورد هتلها و کارکنان آنها نیز با مسافران نامناسب است همچنین در زمان بارندگی شبکه حمل و نقل و راههای کشور با مشکلات بسیاری مواجه می شود اما در مسافرتهای خارجی این مشکلات وجود ندارد به همین دلیل مسافرتهای خارجی نسبت به سفرهای داخلی ارجحیت دارد.

اروجی گفت: هزینه سفر در ایران بالاست چون نرخ ارز ثابت مانده است. این مسئله باعث می شود تامیزان مسافرتهای ایرانیان به خارج از کشور افزایش یابد در واقع مردم مقایسه می کنند و می بینند که هزینه یک سفر خارجی نسبت به هزینه سفر داخلی ارزان تر تمام می شود.

وی افزود: دلیل دیگری که گردشگر خارجی کمتری داریم این است که ایرانیان در کشور خدمات بی کیفیت اما با هزینه بالا دریافت می کنند درحالی که همین خدمات گردشگری را در کشورهای دیگر با کیفیت بهتر و ارزان تر می گیرند.

کارشناس برنامه ریزی گردشگری و میراث فرهنگی تصریح کرد: فکر می کنید چرا یک کارمند ترجیح می دهد هنگام مسافرت در چادر بخوابد اما اتاق هتل را رزرو نکند؟ به این دلیل که هزینه اتاق هتل در مقایسه با درآمد او گران است.