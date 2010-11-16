امنیت روانی هدفمندی یارانه ها در گلستان حاکم است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا جمشیدی ظهر سه شنبه در جمع مسئولان انتظامی گلستان افزود: این قانون یک طرح بزرگ ملی است که دشمنان نظام با ترفندهای گوناگون سعی در برهم زدن امنیت روانی جامعه هستند.

وی گفت: امنیت روانی و اجتماعی جامعه با دستان توانمند جان برکفان نیروی انتظامی فراهم شده است.



جمشیدی خدمت در راه تأمین امنیت مردم که بالاترین نعمات خداوند متعال است را افتخاری بزرگ برای کارکنان انتظامی برشمرد.



وی موضوع امنیت را یکی از مهمترین اموراتی دانست که باید در دستور کار هر شهروندی قرار گیرد.



جمشیدی با اشاره به اینکه امنیت یک امر نسبی است تصریح کرد: موضوع امنیت یک امر نسبی است ولی نسبیت آن باید در حد معقول و مطلوب باشد و در نظام اجتماعی حق مسلم یک شهروند برخورداری از امنیت مطلوب است.



معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان، پلیس را مظهر اقتدار ملی عنوان کرد و افزود: پلیس مظهر اقتدار ملی است که وجود آن احساس امنیت را در مردم تقویت می کند.



وی با تأکید براینکه یکی از مهمترین برنامه های حوزه معاونت سیاسی و امنیتی استانداری پرداختن به موضاعات امنیتی خواهد بود خاطرنشان کرد: کسانیکه در راه تأمین امنیت مردم قدم برداشتند و در این راه صادقانه تلاش می کنند از پاداش معنوی و اخروی برخوردار خواهند بود.