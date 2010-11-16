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۲۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۰۸

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

سعیدی تنها: مهم نیست چه کسی روی سکو باشد/ سهرابی رقیب من نیست

سعیدی تنها: مهم نیست چه کسی روی سکو باشد/ سهرابی رقیب من نیست

رکابزن تیم ملی ایران بعد از راهیابی به مرحله فینال ماده 4 کیلومتر تعقیبی و هم گروهی با هم تیمی خود گفت: مهم نیست چه کسی روی سکو باشد نام ایران برای من اهمیت دارد.

عباس سعیدی تنها در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو گفت: من از اینکه فینالیست بازیهای آسیایی گوانگجو شدم بسیار خوشحالم و امیدوارم بتوانم در فینال این رقابتها موفق تر عمل کنم.

وی در خصوص هم گروهی با مهدی سهرابی در مسابقه فینال 4 کیلومتر تعقیبی افزود: سهرابی رقیب من نیست و من رقابتی با او ندارم. سهرابی و من تلاش می کنیم تا با یک کار گروهی یک نتیجه خوب را نصیب تیم ایران کنیم. ما هر دو یک هدف را دنبال می کنیم مهم حضور یک فرد بر روی یک سکو نیست بلکه مهم حضور یک ایرانی روی سکوی بازیهای آسیایی است.

سعیدی تنها ادامه داد: همه مدال طلا را دوست دارند اما در شرایط فعلی معقول و منطقی نیست که در انتظار مدال طلا باشم. پیش بینی می کنم بتوانم با تلاش خود مدالی به رنگ نقره یا برنز را از آن ایران کنم.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذر در گوانگجوی چین برگزار می شود.

کد مطلب 1193163

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