درياي خزر تكواندوكار لرستاني را به گام مرگ كشيد

به گزارش خبرنگار" مهر" در جريان رقابتهاي تكواندو قهرماني ايران كه به مدت 2 روز در شهرستان بابلسر برگزار شد ، نماينده وزن اول تيم لرستان براي شنا به سواحل دريا رفت و ديگر بازنگشت. مرحوم مرادي به همراه 2 تن از اعضاي تيم لرستان بعد از صرف ناهار براي شنا به سواحل دريا در بابلسر رفته بودند كه اسير امواج دريا شدند . تلاش نيروهاي امدادگر براي نجات اين 3 نفر تنها براي 2 نفر ثمربخش بود و نيروهاي امداد تا ساعت 30/20 دقيقه شب در تلاش بودند ولي از يافتن مرادي خبري نبود. اين حادثه در حالي اتفاق مي افتد كه فصل شنا در درياهاي ايران خاتمه يافته است و اميدواريم كسي جوابگوي اين حادثه و خانواده مرادي باشد.