به گزارش خبرنگار" مهر" در جريان رقابتهاي تكواندو قهرماني ايران كه به مدت 2 روز در شهرستان بابلسر برگزار شد ، نماينده وزن اول تيم لرستان براي شنا به سواحل دريا رفت و ديگر بازنگشت. مرحوم مرادي به همراه 2 تن از اعضاي تيم لرستان بعد از صرف ناهار براي شنا به سواحل دريا در بابلسر رفته بودند كه اسير امواج دريا شدند . تلاش نيروهاي امدادگر براي نجات اين 3 نفر تنها براي 2 نفر ثمربخش بود و نيروهاي امداد تا ساعت 30/20 دقيقه شب در تلاش بودند ولي از يافتن مرادي خبري نبود. اين حادثه در حالي اتفاق مي افتد كه فصل شنا در درياهاي ايران خاتمه يافته است و اميدواريم كسي جوابگوي اين حادثه و خانواده مرادي باشد.
در جريان رقابت هاي تكواندو قهرماني ايران اتفاق افتاد
درياي خزر تكواندوكار لرستاني را به گام مرگ كشيد
ايرج مرادي نماينده وزن اول تيم تكواندو استان لرستان در درياي خزر غرق شد.
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