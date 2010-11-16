اختلافات بین دستگاههای گلستان باید رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت بعد از ظهر سه شنبه در شورای برنامه ریزی استان افزود: همه ما عضو یک خانواده ایم و استانداری برای حل و فصل مشکلات است و دستگاهها هر چه زودتر شکایتشان را از مراجع قضایی پس بگیرند.

وی به قانون هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و گفت: به آزاد شدن اولین اقلام نزدیک می شویم و گلستان از نظر تعداد جلسات و اشراف مدیران دستگاههای اجرایی به طرح و... وضع خوبی دارد و جای نگرانی وجود ندارد.



قناعت افزود: اعتبارات بسته فرهنگی سفر سوم در یک برنامه پنجساله ساله صرف خواهد شد که قطعا تمام نیازها را برطرف نخواهد کرد و سعی خواهیم کرد اعتبارات هزینه ای و تملک را به تصویب شورای برنامه ریزی برنامه ریزی برسانیم.



استاندار گلستان گفت: دستگاههای اجرایی مکلفند تا پایان آبانماه نسبت به تکمیل فرمهای نهاد ریاست جمهوری اقدام کنند و هرچه سریعتر به معاونت سیاسی ارسال کنند تا این معانعت هم به کمیسیون فرهنگی ارائه دهد.

وی افزود: اگر این فرمها توسط دستگاهها تکمیل نشوند، معاونت سیاسی و امنیتی مجاز است اعتبارات این دستگاهها را حذف کنند.