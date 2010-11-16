تقویت بازاریابی و بازرگانی فرش ایرانی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین مهدی رضاپور در جشنواره فرش دستباف استان قزوین که ظهر سه شنبه با حضور معاون وزیر بازرگانی و رئیس مرکز ملی فرش ایران، مدیران دستگاههای اجرایی و هنرمندان در بنای تاریخی سرای سعدالسلطنه برگزار شد، اظهار داشت: بسیاری از شرق شناسان تلاش کردند تا این هنر ایرانی را به اقوام مختلف قفقاز و ترک منتسب کنند اما با بدست آمدن قطعه فرشی در کوهستانهای سیبری که توسط ایرانی ها بافته شده بود اصالت فرش ایرانی به جهانیان ثابت شد.

وی افزود: سازمان میراث فرهنگی به آموزش هنرهای سنتی بویژه فرش دستباف توجه خاصی دارد و با برگزاری کلاسهای آموزشی در سالهای اخیر تلاش کرده ایم تا ضمن احیاء این هنر ارزشمند ایرانی نسبت به انتقال آموزه های سنتی به نسل آینده هم اقدام کنیم.

رضاپور فرش ایرانی را دارای ویژگی و قابلیتهای ارزشمند در عرصه جهانی دانست و تصریح کرد: با وجود رقبای جدی در این زمینه باید بتوانیم با تقویت بخش بازرگانی و بازاریابی نسبت به معرفی بیشتر این هنر ارزشمند به مردم جهان اقدام کرده و فرش ایران را در عرصه های بین المللی بیش از گشذته عرضه و مغرفی کنیم.

وی تلاش هنرمندان استان قزوین برای خلق آثار بی بدیل و ابتکاری از جمله ساز فرش و چنگ باستانی ایران را ستود و افزود: اجرای سمفونی فرش، ساخت ساز فرش بی نظیر و مستند نگاری تمامی مراحل ساخت ساز فرش فعالیت های ارزشمند و ماندگاری است که توسط جوانان هنرمند، خلاق، مبتکر و توانمند استان قزوین در زمینه هنر فرش بافی صورت گرفته که جای تقدیر دارد.

رئیس میراث فرهنگی استان قزوین اظهارامیدواری کرد: با حمایت مرکز ملی فرش ایران و برگزاری جشنواره های متعدد و انعقاد تفاهمنام برای احیای فرش قزوین گامهای موثری برداشته شود.

در ادامه حسن جمشیدی ها رئیس سازمان بازرگانی استان قزوین از حمایت جدی سازمان از قالیبافان خبر داد و گفت: هنر فرشبافی که با نام ایران و ایرانی عجین شده به قدری ارزشمند است که برای حفظ و صیانت از آن همه باید تلاش کنند.

وی افزود: با تامین تسهیلات مناسب، برگزاری کلاس های آموزشی برای علاقمندان، بازاریابی محصول و توسعه صادرات به رونق هنر فرش بافی در استان قزوین کمک خواهیم کرد.

در این جشنواره پس از رونمایی از ساز فرش زیبای استاد سیف الله شکری که در مدت هفت ماه ساخته شده، سمفونی فرش توسط هنرمندان قزوین اجرا شد.

در این جشنواره از هنرمندان و دست اندرکاران تولید فرش و برگزاری جشنواره با اهدا لوح یادبود تقدیر شد.

در ادامه برگزیدگان جشنواره عکس فرش قزوین معرفی شدند.

در این جشنواره از میان 49 اثر ارسالی به جشنواره حمیده شفیعی ها به مقام اول رسید، مریم فرساد دوم شد و امین مرادی رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

همچنین از عکسهای یاسمن موحدیان، مهری رحیم زاده و امیرمافی بردبار تقدیر شد.

به نفرات برگزیده جشنواره عکس تندیس جشنواره، لوج تقدیر و هدایای نقدی دو تا پنج میلیون ریالی تعلق گرفت.