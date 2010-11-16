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۲۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۰۶

استنلی توچی و پاتریشیا کلارکسن مجری مراسم جایزه گاتام شدند

استنلی توچی و پاتریشیا کلارکسن مجری مراسم جایزه گاتام شدند

استنلی توچی و پاتریشیا کلارکسن بازیگران امریکایی به عنوان مجریان مراسم جوایز سینمای مستقل گاتام برگزیده شدند.

به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر بیستمین دوره مراسم اهدای جوایز سینمای مستقل گاتام ، بیست و نهم نوامبر (8 آذر) در وال استریت نیویورک برگزار می‌شود.

در میان چهره هایی که برای اهدای جوایز گوناگون روی صحنه می روند نیز می توان به جولین مور ، آن هاتاوی ، جسی آیزنبرگ ،باربارا کاپل ، آنتونی مکی ، لیتن میستر ، رزی پرز ، سم راکول ، جان توروتورو و میشل ویلیامز اشاره کرد.

جوایز امسال در شش رشته اصلی بهترین فیلم ، بهترین مستند ، فیلمساز نوخاسته ، بازیگر نوخاسته ، بهترین گروه بازیگری و بهترین فیلمی که در سالن‌های سینما به نمایش در نمی‌آید اهدا خواهد شد.

در این مراسم رابرت دووال و هیلاری سوانک بازیگران آمریکایی ، دارن آرونوفسکی فیلمساز و جیمز شیموس تهیه کننده جایزه دستاورد یک عمر فعالیت هنری دریافت می‌کنند.

امسال جایزه جدیدی با عنوان جایزه فیلم برگزیده تماشاگران آمریکای شمالی به یک فیلم اهدا می‌شود.این جایزه به یک فیلم آمریکایی که حد فاصل نوامبر 2009 تا اکتبر 2010 در یکی از جشنواره‌های آمریکا و کانادا برنده جایزه فیلم برگزیده تماشاگران شده باشد تعلق می‌گیرد.
 

کد مطلب 1193184

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