به گزارش خبرنگار مهر در قم، مسعود موحدی ظهر سه‌شنبه در مراسم افتتاح رسمی هفتمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف استان قم که در محل نمایشگاه‌های دائمی استان قم دایر شده است، توجه ویژه به صنعت فرش دستباف را مورد تأکید قرار داد و گفت: به طور کلی جنبه‌های مختلف اهمیت این هنر و صنعت، ایجاب می‌کند که به فرش نگاه ویژه‌ای داشته باشیم و فرش ایران علاوه بر این که با اقتصاد خانواده‌ها گره خورده است، در اقتصاد کشور نیز نقش مهمی دارد به طوری که با کیفیت موجود فرش ایرانی، سالانه پنج میلیون متر مربع انواع فرش دستباف در کشور تولید می شود که دو سوم آن صادراتی است.



ارزآوری و اشتغالزایی دو مزیت مهم صنعت فرش



وی فرش ایران را از جهات مختلف قابل اهمیت دانست و اظهار داشت: این صنعت اعتبار و شهرت ارزنده‌ای را برای کشور فراهم کرده و خلاقیت، هنر و فکر ایرانی را به جهانیان شناسانده است، علاوه بر این‌، ارز آوری و صادرات و بحث اشتغال‌زایی آن نیز حائز اهمیت فراوانی است.



موحدی در ادامه برگزاری نمایشگاه‌های فرش در سطوح ملی، استانی و منطقه‌ای را فرصت مغتنمی در خصوص نگاه دوباره به هنر صنعت فرش دانست و افزود: برگزاری این نمایشگاه‌ها فرصتی را فراهم می‌آورد تا فعالان عرصه فرش دور هم جمع شوند و نقاط ضعف و رونق این هنر صنعت که به نوعی با زندگی مردم ایران زمین عجین است را بررسی کنند تا به افزایش تجارت، به روز شدن این صنعت و تعامل بیشتر بین دست اندرکاران این عرصه شود.



فرش قم توجه بیشتری را طلب می‌کند



وی خاطرنشان کرد: در این میان فرش قم با نفاست ویژه که ترکیبی از طراحی استادانه، طرح‌های هنرمندانه و رنگ آمیزی بدیع که نمادی از لطافت روح و همت و پشتکار یک مسلمان ایرانی است، این مسئولیت را ایجاد می‌کند که به آن فکر شود و مورد توجه بیشتری قرار گیرد.



بحران اقتصادی جهان؛ چالش پیش روی فرش ایران



قائم مقام وزیر بازرگانی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص چالش‌های پیش روی فرش در دنیا و ایران گفت: بحران اقتصادی که در جهان به وجود آمده بر روی قدرت خرید بازارهای هدف ما تأثیر گذاشته و به ناحق ضررهایی را بر ما تحمیل کرده است که این محدودیت‌ها گاهی ممکن است چهارچوب‌های حرکت ما را پیچیده کند.



وی در این خصوص اضافه کرد: البته تجربه نشان داده است که با هم فکری می‌توان محدودیت‌ها را حل کرد و نمونه آن در حوزه تحریم کشور دیده می‌شود که فعالان تجاری در حوزه‌های مختلف با همکاری و همفکری با دولت توانسته‌اند این محدودیت را کنترل کنند.



تغییر سلایق مشتریان فرش مورد توجه قرار گیرد



موحدی عدم توجه به سلایق کشورهای هدف را از دیگر چالش‌های این بخش دانست و تأکید کرد: باید به بازارهای مصرف داخلی و خارجی همچنین نیازهای جدیدی که در آنها ایجاد می‌شود توجه کرد و تغییر سلایق مشتریان را در نظر گرفت.



وی در ادامه گفت: در شرایطی که نیاز به انواع کفپوش‌ها با شیوه‌های دیگر در بازار تأمین می‌شود لازم است مرکز ملی فرش ایران با تعامل بیشتر با تولید و صادرکنندگان؛ با شناسایی بازارهای جدید، کارهای علمی و بازارشناسی و تبلیغ کیفیت و مزیت‌های فرش ایران تلاش‌های انجام گرفته در این عرصه را تداوم و عمق بخشند.



قائم مقام وزیر بازرگانی همچنین به بحث هدفمندسازی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: با هدفمندی یارانه‌ها ما به سمتی می‌رویم که حوزه اقتصاد کشور معالجه شود و بعد از آن فضای مناسب‌تری برای فعالیت های اقتصادی در کشور فراهم خواهد شد، انگیزه‌های واسطه‌گری و هدف‌های غیرتولیدی کاهش پیدا خواهد کرد و قیمت‌ها واقعی می‌شود و باید این عزم جدی در همه بخش‌های کشور در راستای تحقق و اجرایی شدن این قانون وجود داشته باشد.



هدفمندی یارانه‌ها حوزه صادرات را توسعه خواهد داد



وی با بیان این که 6 بسته حمایتی در خصوص بازرگانی در قانون هدفمندی دیده شده است، اذعان داشت: در حوزه صادرات یک بسته مدیریت صادرات و واردات در کشور پیش بینی شده است که از موراد آن این است که جوایز صادراتی به کمک فعالان اقتصادی کشور بیاید و در مجموع چهار هزار میلیارد ریال جوایز صادراتی در این دوران پیش بینی شده است که این امکان، موقعیت بهتری را در حوزه صادرات به وجود خواهد آورد.



دولت در برنامه پنجم، ملزم به حمایت از فرش دستباف شد



موحدی همچنین به برنامه پنجم توسعه کشور اشاره کرد و گفت: در برنامه پنجم توسعه با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری توجه ویژه‌ای به فرش شده است و دولت ملزم شده است تا در چهار مورد از فرش دستباف حمایت نماید، همچنین در برنامه پنجم، تشکل‌ها محور قرار گرفت و طی آن دولت باید به سمت حمایت از تشکل‌ها برود و به طور کلی ما باید به این سمت برویم که به صورت جدی و قوی در بازارها وارد شویم که این حضور جدی ما را در رقابت با کشورهای دیگر پیروز خواهد کرد.