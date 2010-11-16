170 کانون فرهنگی هنری در مساجد خراسان جنوبی فعالیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام رمضان زاهدی ظهر سه شنبه در نشست خبری افزود: 70 درصد کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان در برنامه ‌ها و مناسبت‌های ملی فعالیت می ‌کنند.

وی اظهار داشت: برنامه ریزی کرده‌ایم با حضور در همه کانون‌ها به ‌ویژه کانون‌های نیمه فعال از نزدیک مشکلات آنها را مرتفع کنیم.

حجت الاسلام زاهدی گفت: بالاترین خدمات فرهنگی به مساجد نسبت به بقیه ادارات و ارگان‌هایی که در راستای مساجد موثر و دخیل هستند توسط دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد انجام می شود.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: راه اندازی کلاس‌های طرح اوقات فراغت، بزرگداشت اعیاد و شهادت معصومین و ائمه اطهار(ع)، بزرگداشت مناسبت‌های ملی و مذهبی در حوزه کاری این دبیرخانه قرار دارد.

وی همچنین از اعزام 40 نفر از ائمه جماعات مساجد این استان به قم خبر داد، بیان داشت: این افراد در دوره آموزشی تخصصی امامان جماعت به مدت سه روز شرکت می کنند.

حجت الاسلام زاهدی از افتتاح 70 کانون فرهنگی هنری طی سال جاری در این استان خبر داد و تصریح کرد: افتتاح 14 مرکز خانه نور و تاسیس چهار کانون تخصصی در این استان از دیگر برنامه های این دبیرخانه است.

وی تاکید کرد: همایش گرامیداشت 18 اسفند سالروز تاسیس ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از مهمترین برنامه های این نهاد در شش ماهه دوم امسال است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی بیان کرد: برگزاری کلاس های طرح اوقات فراغت در 170 کانون فرهنگی و هنری، اعزام 150 خواهر و 62 برادر به دوره آموزشی مشهد مقدس، برگزاری جلسات تفسیر کوتاه در مساجد سطح استان و راه اندازی تفسیر قرآن هفته ای به صورت هر هفته یک مسجد و همچنین حمایت مالی 430 میلیون ریالی از برنامه های فرهنگی و هنری کانون ها، کمک 50 میلیون ریالی به 12 کانون جدید التاسیس از دیگر برنامه‌های سال جاری این دبیرخانه است.

این مسئول از تشکیل جلسه ای مشترک و چهار جانبه در شهرستان‌های استان با حضور امام جمعه، فرماندار، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد در راستای فعال سازی مساجد استان در آینده نزدیک خبر داد.