دوازدهمين همايش بين المللي آسياي مركزي و قفقاز در تهران بر گزار خواهد شد

به گزارش خبرنگار سياسي مهر ، علي رضا معيري معاونت آموزشي وزارت امور خارجه كشورمان در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي در خصوص اهداف و برنامه هاي دوازدهمين همايش گفت : اين همايش در طول 12 سال گذشته با موضوعات و محورهاي مختلف برگزار شده است و امسال نيز با محوريت آينده نگري به سامانه هاي انرژي بر گزار مي شود .



معيري افزود : همايش امسال با پيام رييس جمهور و سخنراني سيد كمال خرازي وزير امور خارجه و با حضور انديشمندان 23 كشور بر گزار مي شود. 59 مقاله به دبير خانه همايش ارسال شده است كه 36 مقاله انتخاب و بر اساس اولويت كاري اين همايش قرائت خواهد شد .



وي افزود : انديشمندان كشورهاي روسيه ، آذربايجان، ارمنستان ، گرجستان ، تاجيكستان، قزاقستان، قرقيزستان، افغانستان پاكستان ، هند، آمريكا، كانادا، آلمان، انگلستان، ايتاليا، سوئد، سوئيس، لهستان، عراق ، بنگلادش ، تايلند، الجزاير و جمهوري اسلامي ايران برگزار مي شود .

معيري گفت: با توجه به وجود ذخائر عظيم‌ انرژي‌ و انتقال و توليد انرژي در خزر براي كشورهاي منطقه و ساير كشورها اين منطقه داراي اهميت ويژه اي است و اين همايش نيز مي تواند از اهميت بالايي بر خوردار باشد.



وي افزود:7 كميته تخصصي دراين همايش كار خود را آغاز خواهند كرد كه عبارت از :1- منابع خزر؛ امنيت جهاني 2- ژئو پليتك و اكونوميك انرژي 3- انتقال‌ انرژي‌ و امنيت‌ منطقه‌اي‌ 4 - مبادلات انرژي و كيفيت منطقه اي 5- انرژي و همكاري هاي منطقه اي 6- ساختارهاي انرژي و راهبردها و راهكارها است .



معيري افزود: تلاش شده است كه در اين همايش از اساتيد دانشگاه ها و محققان و كارشناسان دعوت شود تا بتوان از اين طريق اطلاعات لازم را از مراكز علمي و پژوهشي خارج بدست آورد .



وي افزود : در اين همايش مهدي صفري نماينده ويژه رييس جمهوري در امور درياي خزر و مدير كل كشورهاي مشترك المنافع وزارت امورخارجه در خصوص درياي خزر سخنراني خواهند كرد .

معيري در خصوص عدم شركت تركمنستان و چين با توجه به موقعيت اين دو كشور گفت : با توجه به دعوت و ارسال دعوت نامه از تركمنستان كسي در اين همايش شركت نمي كند و چين نيز بر اين اعتقاد است كه بطور مشترك و جداگانه با ايران در اين خصوص مذاكره نمايد .

معيري با اشاره به اينكه هدف از برگزاري چنين همايش هايي كمك به دستگاه سياست خارجي كشور است گفت : اين همايش پلي بين مراكز علمي ، دانشگاهي و پژوهشي و تصميم گيرندگان سياست خارجي است تا بتوانند در تصميم گيرهاي خود از اين اندوخته ها و نتايج اين همايش ها استفاده كنند .